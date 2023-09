Michael Wendler äußert Bedenken über Laura – „Der Altersunterschied war schon enorm“

An ihre Liebe glaubte zunächst niemand. Doch Michael Wendler und Laura Müller beweisen nun schon seit fünf Jahren, dass sie sich gesucht und gefunden haben. Ihr gemeinsamer Sohn Rome Aston komplettierte kürzlich das Liebesglück des Schlagersängers und der Influencerin.

Und auch jetzt – Jahre später, nachdem es bereits eine Doku und diverse Offenbarungen der beiden gab – wollen sie ihre Fans an ihrem Glück teilhaben lassen.

In seinem neuen Podcast „Die Wendlers“ spricht Michael Wendler nun ganz offen über den großen Altersunterschied von 28 Jahren zwischen ihm und Laura. Und es ist das erste Mal, dass er zugibt, anfangs Bedenken gehabt zu haben.

Michael Wendler über Laura – „Der Altersunterschied war schon enorm“

Sie war gerade mal 18, als Michael Wendler Laura Müller kennenlernte. Er bereits 46.

Auf Instagram können ihre Fans nun Ausschnitte aus ihrer ersten Podcast-Folge hören, in der die beiden über ein geheimes Restaurant-Date in Düsseldorf sprechen. Da kannten sie sich gerade einmal ein paar Tage.

„Seit Düsseldorf war mir klar, das ist tatsächlich die Frau, mit der ich leben möchte. Und das war schon verrückt, weil ich war ja schon Mitte 40. Der Altersunterschied war schon enorm und ich habe da auch immer drüber nachgedacht, ob das in irgendeiner Weise überhaupt möglich ist“, so Michael Wendler, der seine nächsten Worte an seine Frau Laura richtet: „Aber du kamst mir überhaupt nicht so vor wie eine 18-Jährige.“

Und auch der Sänger sei Laura nicht wie 46 vorgekommen. Als Beweis, dass der Schlagerstar es mit der jungen Frau ernst meint, ließ er sich etwas ganz Besonderes einfallen.

„Und weil ich genau wusste, was ich möchte – ich bin ja da immer konsequent – habe ich dir in Düsseldorf einen Ring geschenkt.“ Ein wertvoller Ring für mehrere Tausend Euro. Doch der Wendler ging aufs Ganze: „Aber ich war mir so sicher, dass ich gesagt habe, ich setze jetzt alles auf eine Karte und ich schenke dir den Ring und schaue mal, wie du reagierst.“

Michael Wendler schenkte Laura Ring

Wie sie reagiert hat, dürfte an dieser Stelle klar sein. Laura: „Ich dachte erst, macht er mir jetzt einen Antrag? Ich hätte aber ja gesagt, muss ich ehrlich sagen.“ Mittlerweile sind die beiden, die sich ein gemeinsames Leben in Florida aufgebaut haben, schon drei Jahre verheiratet. Da fragt man sich, welche Schmuckstücke Laura heutzutage von ihrem Mann geschenkt bekommt.

