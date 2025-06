Urlaub an der Nordsee: Frau will nach Norderney – doch schon vor der Abfahrt ahnt sie Böses

So ein Urlaub an der Nordsee soll vor allem eins sein: herrlich entspannend. Vom stressigen Alltag abschalten und die Sorgen in der Heimat lassen – das ist das Ziel der zahlreichen Touristen, die regelmäßig in den Norden Deutschlands strömen.

Doch ehe der Urlaub an der Nordsee so richtig beginnt, bleibt die große Frage: Wie erreiche ich mein Urlaubsziel am besten? Nehme ich das eigene Auto oder greife ich doch auf die Züge der Deutschen Bahn zurück? Beides kann stressig werden. Für die Fahrten braucht man teilweise starke Nerven. Zugausfälle und Staus können für reichlich Ärger sorgen.

Urlaub an der Nordsee: Frau hat Horror-Trip hinter sich

Das weiß auch eine Urlauberin, die mit der Deutschen Bahn nach Norddeich reisen möchte. Ihre Reise hat noch gar nicht richtig begonnen, da wird der Touristen schon angst und bange, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

Denn: Die Urlauberin hatte bereits im letzten Jahr einen echten Horror-Trip hinter sich! Nun macht sie sich Sorgen, dass die Anreise nach Norddeutschland erneut zum Problem wird. Letztes Jahr habe sie Nonstop Frankfurt-Norddeich gebucht. Es gab so viele Störungen, dass sie satte viermal umsteigen musste!

Urlaub an der Nordsee: Letzte Fähre weg

Letztendlich brauchte sie am Ende statt sechs insgesamt neun Stunden bis Norddeich – macht satte drei Stunden mehr! Und auch ihre erste Klasse-Buchung konnte sie nicht wahrnehmen. Nach dem Umstieg habe es nur noch volle Abteile gegeben. Der Gipfel des Eisbergs war damit aber längst nicht erreicht: Die letzte Fähre war bereits weg!

Die Touristin war von 7 Uhr morgens bis kurz nach 20 Uhr abends unterwegs. Dabei hatte sie noch Glück im Unglück: Sie konnte mit dem Insel-Express doch noch nach Norderney fahren. Eine Tortur, auf welche die Urlauberin erneut natürlich so gar keine Lust hat.

Urlaub an der Nordsee: Touristin voller Zweifel

Dieses Mal fährt die leidgeplagte Urlauberin allerdings von Köln aus los. Auch, wenn der Startpunkt ein anderer ist: Die Frau ist bereits jetzt am Zweifeln, ob alles glattgeht. In einer Facebook-Gruppe für Norderney-Liebhaber teilt sie ihre Bedenken.

Doch wirklich aufmuntern, können sie die Facebook-User nicht.