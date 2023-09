Michael Wendler und Laura machen es offiziell! Jetzt darf es JEDER mitbekommen

Es war ein Hin und Her bei Michael Wendler und seiner Konzert-Ankündigung. Erst sollte der Schlagersänger sein musikalisches Comeback bei einem Schlager-Event 2024 auf Kreta feiern, dann wurde dieses abgesagt.

Danach folgte die große Ankündigung von Michael Wendler, dass er und seine Frau Laura Müller einen eigenen Podcast rausbringen wollen – der allerdings nicht für die breite Masse zugänglich sein sollte, sondern für all diejenigen Fans, die bereit sind, 29 Euro zu zahlen.

Jetzt kommt doch alles wieder anders!

Michael Wendler: Jetzt hat JEDER was davon

Auf ihrem Instagram-Kanal lässt Michaels Frau Laura nun die Katze aus dem Sack: „Ganz liebe Grüße von mir, ich habe good News. Ich werde jetzt die erste Folge unseres neuen Podcasts ‘Die Wendlers‘ hier direkt auf Instagram posten. Nächste Woche kommt schon direkt Teil 2.“

Warum publizieren sie ihren Podcast also doch plötzlich für alle Fans, ohne dass diese Geld auf der Plattform „Patreon“ zahlen müssen, wie ursprünglich geplant?

Laura Müller klärt ihre Follower auf: „Aufgrund eines Sponsors ist es jetzt möglich, dass die breite Masse ihn umsonst hört. Das freut uns natürlich.“

Kaum ist die Meldung raus, postet die Neumutter auch gleich ein paar Podcast-Ausschnitte der ersten Folge im Netz.

Michael Wendler: Klare Worte an seine Kritiker

Los geht es mit den Worten vom Wendler: „Im Oktober 2020 sind wir ja in die USA gereist. Die Medien haben ja sehr schnell über Flucht gesprochen, was natürlich völliger Schwachsinn ist, denn ich lebe mittlerweile ja schon sieben Jahre in den USA.“

Seine Frau Laura wohnt mittlerweile also auch schon drei Jahre dort.

„Fünf Jahre zusammen, drei Jahre verheiratet und keiner hat an uns geglaubt“, so der Wendler, der auch gleichzeitig sagt, dass er in seinem Podcast vieles richtig stellen will, was in den letzten Monaten über ihn verbreitet wurde.

Denn trotz des Rückzugs sei er gefühlt immer präsent gewesen. „Es wurde sehr viel über uns berichtet, gerade wegen der Aussagen in der Corona-Zeit. Ich habe mich ja dazu entschlossen, etwas zu machen, was die Medien versäumt haben, nämlich ausgeglichen zu berichten über die ganzen Dinge, die in der Corona-Zeit passiert sind.“

Er habe es persönlich zu einseitig empfunden und schließlich irgendwann damit angefangen, „meine Fans darüber zu informieren, was aus meiner Sicht der Dinge auf der anderen Seite noch für Dinge passieren.“

Diese Aussagen haben ihn am Ende viele Kritiken eingebracht.

Erst vor wenigen Tagen musste Michael Wendler diverse Äußerungen anderer Musikkollegen über sich ergehen lassen. Die sagten reihenweise ihren Auftritt beim Schlager-Event auf Kreta ab, wollten mit dem Schlagerstar aufgrund seiner kruden Äußerungen gegen die Regierung nicht auf derselben Bühne stehen wie er. Die Folge: Das gesamte Event wurde schließlich abgesagt.

Jetzt also wollen Michael Wendler und Laura Müller neu starten und ihre Fans einen Einblick in ihr Leben in den USA geben. Und es kann auch mal sein, dass ihr Sohn Rome Aston im Podcast zu hören ist. Wendler: „Wir sind sehr glücklich, dass wir zu dritt sind und hoffen auf eurer Verständnis, wenn ihr ab und zu ein Tönchen von ihm hört.“