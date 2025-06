König Charles III. spricht von einer „zutiefst beunruhigenden Zeit“

Es waren Momente der Angst, der Schutzlosigkeit, der Fassungslosigkeit. Am Dienstag (10. Juni 2025) tötete ein 21-jähriger Mann neun Schüler und eine Lehrerin an einem Gymnasium in der österreichischen Stadt Graz. Eine Nachricht, die um die Welt ging, und auch zu König Charles III. und seiner Frau, Königin Camilla gelangte.

Via Social Media kondoliert das britische Königspaar nun denen, die bei dem schrecklichen Amoklauf verletzt wurden, und natürlich auch den Familien der Betroffenen und der Opfer. „Meine Frau und ich waren zutiefst schockiert und traurig, als wir von den absolut tragischen Ereignissen in der Dreierschützengasse-Schule in Graz erfuhren“, schreibt König Charles.

König Charles und Königin Camilla gedenken der Opfer von Graz

Und weiter: „Schulen sollten ein Ort der Zuflucht und des Lernens sein, was diese grausame Attacke auf Schüler und Schulpersonal noch schrecklicher macht. Unsere herzlichsten Gedanken und Gebete gelten den Familien und all denen, die Menschen verloren oder Verletzungen erlitten haben.“

Zum Abschluss schreibt der König: „Wir senden unsere tiefste Anteilnahme an alle Österreicher in dieser zutiefst beunruhigenden Zeit.“

Dank aus Österreich

Die Worte von König Charles, sie erreichen die Menschen. Unter dem Posting bei Instagram sind vermehrt Antworten auf deutsch zu finden. „Sehr nett, danke für die Anteilnahme“, heißt es da beispielsweise. Ein anderer schreibt: „Herzlichen Dank.“

Und ein englischsprachiger Follower ergänzt: „Das war eine schöne Nachricht. Ich habe eine Nichte und ihre Familie lebt in Österreich, sie ist auch Lehrerin. Meine ersten Gedanken betrafen sie, aber ich bin erleichtert, zu wissen, dass sie in keiner Weise beteiligt war. Es tut mir so leid, von diesen armen Menschen zu hören. Ich hoffe, sie erholen sich alle psychisch. Und die Verletzten, ich hoffe, sie erholen sich von ihren Verletzungen.“