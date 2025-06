König Charles: Deshalb feiert er zweimal im Jahr Geburtstag

König Charles (76) feiert gleich doppelt! Am Samstag (14. Juni) wird in London mit der prächtigen „Trooping the Colour“-Parade sein Geburtstag zelebriert. Doch warum eigentlich, wenn der König doch erst am 14. November offiziell Geburtstag hat?

Wir fassen für euch alle wichtigen Infos zur berühmten Geburtstagsparade zusammen.

König Charles: Das steckt hinter „Trooping the Colour“

Die Tradition reicht weit zurück. Seit dem 17. Jahrhundert wird der Geburtstag des Monarchen mit einer Militärparade gefeiert, selbst wenn er in einem anderen Monat geboren wurde. Die Idee? Gutes Wetter für die Feierlichkeiten sichern. Diese Tradition wurde unter König George II. eingeführt. Auch er wurde im November geboren, wollte aber bei gutem Wetter feiern und verlegte die Feierlichkeiten daher in den Sommer.

Die „Trooping the Colour“-Parade ist ein wahres Spektakel. Mehr als 1.400 Soldaten, 200 Pferde und 400 Musiker marschieren vom Buckingham-Palast über die Prachtstraße The Mall zum Paradeplatz Horse Guards Parade. Gleichzeitig wird die Parade live von der BBC übertragen und begeistert Millionen.

Darauf muss König Charles 2025 verzichten

2025 wird die 7. Kompanie der Coldstream Guards aufmarschieren. König Charles III. wird mit einem Salut begrüßt und inspiziert seine Truppen. Danach präsentieren sich die Royals auf dem Balkon des Buckingham-Palasts, während die Royal Air Force einen beeindruckenden Überflug zeigt. Doch es gibt Änderungen!

Aufgrund gesundheitlicher Gründe wird Charles laut britischer Berichte diesmal nicht zu Pferd teilnehmen. Stattdessen begleitet ihn Königin Camilla (77) in einer Kutsche. Es wird erwartet, dass Prinzessin Anne die Parade zu Pferd begleitet, ihr erster öffentlicher Auftritt zu Pferd nach einem Unfall.

Auch Kate Middleton (43) und Prinz William (42) sind mit ihren Kindern dabei, nachdem Kate sich von einer Krebserkrankung erholt hat. Nicht anwesend sein werden Prinz Andrew (65) und die Sussexes. Die Beziehungen innerhalb der königlichen Familie sind angespannt, besonders mit Prinz Harry (40) und Meghan (43).