Royals: So wurde Elton John ein enger Familienfreund

Viele Royal-Insider dürfte es bekannt sein: Die britische Musiklegende Sir Elton John (78) pflegt einen ganz besonderen Kontakt zur britischen Königsfamilie.

Was als flüchtiges Treffen in den 1970er-Jahren begann, entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte zu einer Freundschaft mit mehreren Generationen der königlichen Familie. Doch mit wem verstand sich Elton John am besten? Und welche unvergesslichen Momente teilen sie miteinander?

Royals: Die Elton John-Freundschaft nahm in den 1970ern ihren Lauf

Alles begann Ende der 1970er-Jahre: Dabei amüsierte sich Prinz Philip über Eltons Johns Aston Martin, den er in Old Windsor gesehen hatte. Der Hintergrund? Der „Crocodile Rock“-Sänger hatte das Auto in den Vereinsfarben seines englischen Fußballclubs, dem Watford FC, lackieren lassen.

Dieser strahlend gelbe Flitzer mit einem schwarzen und roten Streifen sprach Prinz Philip offenbar überhaupt nicht an. In seiner Biografie „Me“ (2019) berichtete Elton John, dass Prinz Philip ihn mit den Worten „Was zum Teufel denkst du dir? Lächerlich. Du siehst aus wie ein verdammter Dummkopf. Schaff das weg“ angegangen sei.

Doch die Mutter von Queen Elizabeth II., besser bekannt als Queen Mum, störte sich dagegen überhaupt nicht an den kraftvollen Farben des Astons Martins. Sie war häufig im Hause Elton Johns in Windsor als Dinnergast eingeladen. Beide Londoner vereinte eine kuriose Gemeinsamkeit. So hatten sie das gleiche Lieblingslied, den alten irischen Trinksong „Slattery’s Mounted Foot“. Häufig kam es vor, dass Queen Mum und Elton John zu dem Track leidenschaftlich gemeinsam tanzten.

Elton John durfte mit beiden Königinnen das Tanzbein schwingen

Die gleiche Liebe für die Musik verspürte nach Elton Johns Aussage Queen Elizabeth II. Der Musikstar konnte überprüfen, ob sie das gleiche Taktgefühl und beeindruckende Talent wie ihre Mutter hatte.

Denn: Auf Prinz Andrews 21. Geburtstag war es dann endlich soweit. Die verstorbene Königin bat Elton John um einen Tanz, als er gerade mit Prinzessin über das Tanzparkett schwebte. „Es war einer der surrealsten Momente meines Lebens“, schrieb Elton John in seiner Biografie.

Im Laufe der Jahre wurde Queen Elizabeth II. ein heißgeliebter Fan der Musikikone. Ganze drei Mal gab Elton John bei ihren „Her Majestys“-Jubiläen eindrucksvolle und emotionale Gesangsauftritte.

Dem Superstar wurde die Ehre erwiesen

1996 und 1998 erlebte Elton John dann unvergessliche Highlights und echte royale Sternstunden. So wurde er zum Commander des Order of the British Empire (CBE) ernannt.

Außerdem erhielt er, 1998, nur wenige Monate nach seinem unvergesslichen Auftritt bei der Beerdigung von Prinzessin Diana die Ritterwürde. Und gerade zu Lady Di entwickelte sich nach und nach eine starke Verbundenheit.

Auf Anhieb hätten sie sich verstanden. „Sie war fantastische Gesellschaft… ein echtes Klatschmaul: Man konnte sie alles fragen und sie erzählte es einem“, so Elton John. Außerdem sei er besonders Prinzessin Dianas soziale Ader hervor. Sie habe den Menschen sofort ein Glück gegeben, sich in ihrer Anwesenheit wohl zu fühlen.

Prinzessin Diana und Elton John konnte eigentlich niemand trennen

Auch beruflich gingen die beiden gemeinsame Wege. Diana arbeitete eng mit Elton John zusammen, der 1992 die AIDS Foundation gründete. Trotz ihrer 15-jährigen Freundschaft folgte sechs Monate vor Dianas Tod, im Februar 1997, der Kontaktabbruch. Der Auslöser für das Zerwürfnis? Diana lehnte nach der Sichtung des Vorabexemplars ab, das Vorwort für das Kaffeetischbuch „Rock And Royalty“ zu unterschreiben.

Sie war entsetzt über die Kombination von Nacktbildern von Männern mit königlichen Fotos. Diese Ablichtung hätte nicht mit den Werten von Prinz Charles oder seiner Mutter übereingestimmt. Somit zog Lady Di ihre Teilnahme an der Buchvorstellung zurück und veröffentlichte eine Erklärung, in der sie Bedenken äußerte.

Schnell fanden sie wieder zusammen…

Plötzlich änderte es sich im Juli 1997 nach dem Tod ihres Freundes, dem italienischen berühmten Modedesigner Gianni Versace: Prinzessin Diana und Elton John näherten sich wieder an. Das sei der Hezogin zu verdanken gewesen: Sie rief Elton John nach seiner Aussage an, um sich zu entschuldigen.

Anschließend trafen sie zum letzten Mal bei der Beerdigung von Gianni Versace im Juli 1997 aufeinander. Wenige Wochen später starb Diana bei einem Autounfall in Paris. Bei ihrer Beerdigung sang Elton eine abgeänderte Version seines emotionalen Klassikers „Candle In The Wind“.

Elton John: Enge Beziehung zu Prinz Harry und Prinz William

Nach Dianas Tod entwickelte Elton John eine enge Bindung zu ihren Söhnen Prinz William und Prinz Harry. Später war er auch ein gern gesehener Gast bei den Royals-Hochzeiten der beiden Brüder. Bei Harry und Meghans Hochzeitsfeier 2018 unterhielt Elton John die Gäste mit vier seiner berührenden Songs und lobte sie später voller Ehrfurcht als „großartiges Publikum“.

Im Laufe der Jahre solle sich der Musikstar nach Aussage der königlichen Biografin Tina Brown besonders bemüht haben, den Kontakt mit dem Herzog und der Herzogin von Sussex zu intensivieren. Häufig telefonierten sie miteinander und Elton sei „sehr schützend gegenüber ihnen beiden“ aufgetreten.

Die Musikikone stärkte Prinz Harry und Meghan Markle den Rücken

Der Sänger zögerte zudem keine Sekunde, als Meghan und Harry aufgrund der Nutzung seines Privatjets für ihre Reise mit ihrem drei Monate alten Sohn Archie zu seinem Sommerhaus in Nizza einer großen medialen Kritik ausgesetzt waren.

So kritisierte der „Your Song“-Interpret die aufbauschende mediale Berichterstattung und schrieb auf X: „Harrys Mutter, Diana, Prinzessin von Wales, war eine meiner liebsten Freundinnen. Ich fühle eine tiefe Verpflichtung, Harry und seine Familie vor unnötiger Presseintrusion zu schützen, die zum frühen Tod von Diana beigetragen hat.“

Die starke Verbindung zu den Royals besteht bis heute

Diese emotionalen Worte gingen am Herzog und der Herzogin von Sussex nicht vorbei. Sie richteten herzerwärmende und dankende Sätze an den Musikstar. Hierfür nahmen sie sogar ein Video anlässlich Eltons Johns Abschiedskonzertes 2023 auf.

Mit den Worten „Danke, dass du der Freund warst, den du für meine Mutter warst. Danke, dass du unser Freund warst, danke, dass du ein Freund für unsere Kinder warst und danke, dass du Menschen auf der ganzen Welt unterhalten hast. Wir lieben dich“ brachten sie ihre volle Dankbarkeit zum Ausdruck.

Vermutlich wird sich Elton Johns Verbindung zum britischen Königshaus bis zu seinem Tod fortsetzen. Es gibt zahlreiche unvergessliche Momente, die nicht nur ihn, sondern auch die Royals miteinander verbinden. Viele Anhänger der Royals werden diese nie vergessen. Es bleibt spannend, welche weiteren emotionalen und bewegenden Augenblicke noch hinzukommen werden.