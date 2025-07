König Charles – vor 44 Jahren blickten Millionen nach London

Vor genau 44 Jahren, am 29. Juli 1981, blickten Royal-Fans aus aller Welt nach London: In der St. Paul’s Cathedral gaben sich der damalige Prinz Charles und Lady Diana Spencer das Jawort. Und das vor den Augen von 750 Millionen TV-Zuschauern in 74 Ländern. Die Traumhochzeit wurde zum Medienspektakel des Jahrhunderts, doch hinter den Kulissen brodelte es ordentlich.

Kuriose Pannen inklusive: Diana vertauschte bei ihrem Ehegelübde die Vornamen ihres Bräutigams – aus Charles Philip Arthur George wurde eine kreative Mischung. Charles wiederum vergaß nach der Zeremonie den traditionellen Kuss. Ein royaler Fauxpas, der als schlechtes Omen gedeutet wurde. Und bereits beim Verlobungsinterview im Februar 1981 sorgte Charles für frostige Stimmung.

Interview mit König Charles schlug hohe Wellen

Auf die Frage, ob sie verliebt seien, sagte Diana damals sofort: „Natürlich!“ Charles dagegen nur: „Was auch immer Liebe bedeutet.“ Ein Satz, der Lady Di zutiefst verunsicherte. Gerüchten zufolge soll Queen Elizabeth II. selbst Diana als geeignete Braut auserkoren haben. Sie war jung, adlig, fromm, scheinbar perfekt fürs Königshaus.

Trotz allem folgte zunächst eine Bilderbuchhochzeit mit Kutsche, Krönchen und einer fast acht Meter langen Schleppe aus Taft und Spitze. „Ich dachte, ich wäre das glücklichste Mädchen der Welt“, erzählte Diana später Biograf Andrew Morton. Doch das Glück hielt nicht.

Beziehung-Drama bei König Charles

Nach Jahren des öffentlichen Dramas folgte 1996 die Scheidung mit Charles. Nur ein Jahr später kam Diana bei einem tragischen Autounfall in Paris ums Leben. Intrigen, Ehebruch, Paparazzi und der immer stärker werdende Schatten von Camilla Parker Bowles belasteten die Ehe.

Die Beziehung zwischen Charles und Camilla wurde schließlich in den 1990er-Jahren öffentlich, doch das Gerücht einer Affäre kursierte schon Jahre zuvor. Camilla galt in Palastkreisen zunächst nicht als geeignete Ehefrau für einen künftigen König.

Der damalige Prinz Charles und Prinzessin Diana bei ihrer Hochzeit. Foto: IMAGO/Photo News

Charles heiratete dann 2005 seine große Liebe Camilla, 34 Jahre nach dem ersten Kennenlernen. Ein Happy End, das Jahrzehnte brauchte.