Michael Wendler: Deutschland-Konzerte zum Scheitern verurteilt?

„Wie bereits erwähnt, wird es 2024 keine Konzerte in Deutschland geben. Wir planen Konzerte in Deutschland ab MAI 2025 und Veranstalter können sich bereits jetzt bei Steffen Fetzer (Management) melden, um ihren Wunschtermin zu reservieren.“ Es sind die ersten konkreten Worte von Michael Wendler zu Konzerten in seinem Heimatland, nachdem bislang nur ein Konzert in Zürich bestätigt wurde.

Es sind aber auch Worte, aus denen zu lesen ist, dass es bislang keine konkreten Infos dazu gibt, wo und wann Wendler in Deutschland auftreten wird. Ebenso ist die Frage offen, ob Michael Wendler überhaupt in Deutschland auftreten wird.

Sind Michael Wendlers Deutschland-Konzerte zum Scheitern verurteilt?

Schließlich hat die Reputation des einstigen Stars der Schlagerszene durch seine teils kruden Aussagen im Rahmen der Coronapandemie arg gelitten. Dazu kommt, dass sich Wendler mittlerweile wieder mit sehr zweifelhaften Aussagen zur Pandemie in der Öffentlichkeit äußert.

Wie groß ist also die Chance, dass überhaupt jemand dem Wendler in Deutschland eine Bühne bietet? Schließlich ging der erste Versuch eines Comebacks bei einer Schlagerparty in Griechenland gnadenlos in die Hose. Mehrere renommierte Künstler (darunter auch Ross Antony), die ebenfalls bei dem Festival auftreten sollten, hatten nach Verkündung des Wendlers einen Rückzieher gemacht.

Marion Pfaff, in der Szene besser bekannt als Krümel, glaubt nicht daran, dass der Wendler viele Veranstalter finden wird, die mit ihm arbeiten. „Es wird sehr, sehr schwierig für Michael Wendler, einen Veranstalter zu finden“, prophezeit die Besitzerin von „Krümels Stadl“ gegenüber unserer Redaktion. Schließlich, so Pfaff weiter, bestehe das Risiko, dass die Veranstaltung, ähnlich wie in Griechenland boykottiert werde.

„Veranstalter muss mit Demos vor der Halle rechnen“

Marion weiter: „Ich denke, dass der Veranstalter mit Demos vor der Halle rechnen muss. Du hast als Veranstalter immer ein Risiko, gerade wenn du jemanden buchst, der medial so zerrissen wurde. Eigentlich sagt man ja immer: ‚Schlechte Presse ist gute Presse‘, aber ich glaube, dass diesbezüglich es sehr schwierig sein wird. Jeder Veranstalter wird zehnmal überlegen: Buche ich ihn, oder buche ich ihn nicht?“

Pfaff selbst würde Michael Wendler ein Comeback gönnen, auch wenn sie die Aussagen, die Michael Wendler vertritt, in keiner Weise teilt, wie sie betont. „Ich finde, dass ein Michael Wendler mittlerweile eine neue Chance verdient hat. Jeder Mensch hat im Leben zwei Chancen verdient. Ich drücke ihm die Daumen, dass er nochmal die Kurve kriegt und von vorne anfangen kann“, so die 50-Jährige.

Eine Anfrage seitens dieser Redaktion, ob es schon konkrete Anfragen bezüglich Deutschland-Konzerten gibt, ließ Michael Wendler bislang unbeantwortet.