Michael Wendler verrät Termin für Deutschlandkonzert und verhängt Fotoverbot

Die Diskussionen reißen einfach nicht ab. Zunächst dachten die Fans, dass Michael Wendler sein Comeback bei einer Schlagerveranstaltung in Griechenland geben würde. Doch nach zahlreichen Absagen und Wut im Netz, sagte der Veranstalter die Show komplett ab.

Wenig später gab Michael Wendler dann bekannt, dass er im Jahr 2024 durch Europa touren wolle. Start sei der 4. Mai 2023 in Zürich. Doch schnell fiel den Fans auf: Der Wendler hatte gar keine Termine für Deutschland vorgesehen. Das holt der 51-Jährige nun nach. Zumindest theoretisch.

Michael Wendler gibt Infos zu Deutschland-Konzerten bekannt

So schreibt der Sänger auf Facebook: „Wie bereits erwähnt, wird es 2024 keine Konzerte in Deutschland geben. Wir planen Konzerte in Deutschland ab Mai 2025 und Veranstalter können sich bereits jetzt bei Stefan Fetzer (Management) melden, um ihren Wunschtermin zu reservieren.“

Und auch zur Länge der Konzerte konnte Wendler schon Angaben machen. „Natürlich singe ich für euch nicht nur eine Stunde… Wie gewohnt sind meine Konzerte XXL-Konzerte mit einer Best of Mischung aus neuen und alten Hits. Eine Showpause gibt es wie immer nicht“, so der Sänger.

Und auch noch eine weitere Überraschung hat der Wendler für seine Fans bereit. So verordnet der Sänger ein ganz bestimmtes Fotoverbot bei seinem Konzert. „Da mich höchstwahrscheinlich meine Frau Laura und mein Sohn Rome zum Tourstart begleiten, bitte ich euch, weiterhin keine Bilder von meinem Sohn zu machen oder gar zu veröffentlichen“, so der frischgebackene Papa.

Wendler-Fans sind enttäuscht

Bei den Fans sind die Gefühle gespalten. „Schade, dass du erst so spät nach Deutschland kommst! Kann nicht jeder so weit fahren um dich endlich wiederzusehen! Aber vielleicht gibt es von dem Konzert ja wenigstens einen Mitschnitt“, schreibt ein Fan bei Facebook.

Und ein weiterer ergänzt: „Einen treuen Fan, der von Stunde eins immer da war, nämlich ich, hast du verloren. Wer glaubt, dass du jemals wieder Fuß fasst und Konzerte gibst, wird selig und bestimmt bitter enttäuscht. Ich bin raus.“