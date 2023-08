Michael Wendler: Konzert-Hammer! Nach Wirbel um Festival tritt er jetzt HIER auf

Als Partyschlagersänger bekannt geworden, erfreute sich Michael Wendler einige Jahre großer Beliebtheit. Kein Wunder also, dass schließlich sogar RTL anrief und ihn als DSDS-Juror an der Seite von Dieter Bohlen verpflichtete.

Doch mit diesen Zeiten ist längst Schluss. Denn spätestens seit der Corona-Pandemie und den kruden Verschwörungstheorien von Michael Wendler zu Regierung und Maßnahmen, hat sich die Beliebtheit des Entertainers in Abneigung verwandelt. Umso überraschender ist es jetzt, dass er 2024 wieder für ein öffentliches Konzert auf der Bühne stehen soll – und das kurz nachdem ein Festival mehr oder weniger seinetwegen eingestampft worden war.

Michael Wendler kündigt Konzert an

Dass Michael Wendler auf derselben Bühne wie beim „Schlager unter Palmen“-Festival auf Kreta auftreten würde, passte Ross Antony so gar nicht. Der Schlagerstar sagte seinen Auftritt kurzerhand ab. Und er war nicht der Einzige, der sich gegen einen Auftritt entschied. Die Konsequenz aus den Absagen folgte prompt: Das Event wurde ebenfalls abgesagt.

Anschließend wetterte der Wendler über die Entscheidung bei Telegram. Dem Ort, an dem er jetzt auch einen neuen Konzert-Hammer verkündet hat. Denn: Trotz Festival-Aus soll Michael Wendler 2024 auf einer Bühne stehen. Allerdings nicht in Deutschland, sondern in der Schweiz. Und das ausgerechnet bei einem Veranstalter, der bereits in der Vergangenheit alles andere als positiv aufgefallen ist.

Gefallener Schlagersänger tritt in der Schweiz auf

Auf seinem eigenen Kanal und bei Facebook lässt Michael Wendler seine verbliebenen Fans jetzt wissen, dass er Anfang Mai 2024 in der Schweiz bei Zürich in „Strickers Freiheit“ auftreten werde. „Daniel Stricker, ein angesehener Videojournalist und Gründer von StrickerTV, hat Michael Wendler persönlich eingeladen, die Bühne zu betreten“, so Wendler auf Facebook.

Kaum ist die Nachricht publik, kann Stricker auf X (ehemals Twitter) dann bereits die erste Kritik an der Idee verkünden, wenn auch eher spöttisch als besorgt. Auf der Social-Media-Plattform bezeichnet er sich als „einziger gerichtlich anerkannter Journalist der Schweiz und selbsternannter Häuptling.“

Trotz eigener Lobhudeleien berichten Schweizer Medien über Daniel Stricker als „Corona-Skeptiker“ und „Impfgegner“. Thematiken, mit denen auch Michael Wendler in der Vergangenheit auf sich aufmerksam machte.