RTL-Star in prekärer Situation – jetzt bittet er seine Fans um Hilfe

Im Jahr 2019 verdrehte er der Frauenwelt in der RTL-Show „Der Bachelor“ als Single den Kopf und ging mit Siegerin Jennifer Lange nach Hause: Andrej Mangold. Nach einer gemeinsamen Teilnahme beim „Sommerhaus der Stars“ im Jahr 2020 gab das Paar seine Trennung bekannt. Der Karriere des Basketballspielers schadete das Beziehungs-Aus jedoch nicht.

Der RTL-Star hat sich mittlerweile als Reality-TV-Kandidat und Influencer einen Namen gemacht. 260.000 Menschen folgen dem 36-Jährigen auf seinem Instagram-Profil und verfolgen jeden Schritt des Models mit. Auf seiner Seite finden sich momentan besonders viele Schnappschüsse mit Freundin Annika Jung. Die Influencerin und der RTL-Star sind frisch verliebt und wollen ihr Glück am liebsten mit der ganzen Welt teilen.

Doch auch im Leben des Fernsehstars läuft nicht immer alles glatt, nun muss er seine Fans um Hilfe bitten.

RTL-Star wendet sich an seine Fans

Denn bei seinem aktuellen Problem kann Mangold auch Freundin Annika nicht weiter helfen. Der ehemalige „Bachelor“ ist mit einem dicken Auge aufgewacht. Mangold postet ein Foto mit seinem sichtbar angeschwollenen Auge in seiner Instagram-Story und schreibt dazu: „Da hat sich ein Gerstenkorn eingeschlichen und dann auch noch innen, sodass ich es nicht mal sehen kann. Werde nach dem Training hoffentlich einen guten Augenarzt finden, der mit Antibiotika-Tropfen verschreibt.“ Das Training nun ausfallen zu lassen, scheint also keine Option für den Reality-TV-Star zu sein.

Stattdessen bittet er seine Community um Hilfe. Mangold wendet sich an seine Fans und schreibt: „Wenn ihr einen guten Arzt in Köln kennt oder Tipps gegen ein Gerstenkorn habt, bin ich euch sehr dankbar.“ Hoffnungsvoll ergänzt er einen Fragekasten, in den Fans ihre Vorschläge hineinschreiben können. Am Abend zuvor postete Mangold noch ein Foto im Anzug auf dem Weg zu einem Event ohne geschwollenes Auge, es sieht ganz danach aus, als sei die Schwellung über Nacht gekommen.

Wie es mit dem dicken Auge des RTL-Stars weiter geht, bleibt ungewiss. Sicher ist wohl, dass Andrej Mangold in Sachen Karriere und Liebe das große Los gezogen hat.