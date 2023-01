RTL-Star zeigt ekliges Video: „Kann man das nicht privat besprechen?“

Promis und Influencer sind ja bekannt dafür, ihr Leben gerne mal in sozialen Netzwerken preiszugeben. Manche zeigen ihren Followern sogar über den ganzen Tag verteilt, was sie so treiben. Egal ob diese das letztendlich sehen wollen oder nicht. Doch dieser RTL-Star schießt den Vogel definitiv ab.

In Zeiten von TikTok, Instagram und Co. können einige Promis auch mal in andere Rollen schlüpfen, als nur für eine Sache bekannt zu sein. Das dachte sich auch dieser RTL-Star und versucht sich prompt als Comedian. Was er aber nicht ahnt: Dieses Video sorgt eher für Ekelattacken statt Lacher.

RTL-Star Andrej Mangold dreht Comedy-Video

Der Grundgedanke zumindest sollte einigen Menschen bekannt vorkommen. In einem Instgaram-Video zeigt der Ex-Bachelor seinen Fans nämlich, wo er überall die langen Haare seiner Freundin rausfischen muss. Dazu schreibt er: „Wenn du überall ihre Haare findest. Wer kennt’s?“

Zu sehen ist anschließend, wie der RTL-Star Haare beim Zähneputzen, beim Essen, beim Wäschewaschen oder sogar aus seiner Boxershorts zieht. Dabei schneidet der 35-Jährige bei seinem Fund stets eine verwunderte oder angeekelte Grimasse. Was im ersten Moment lustig sein soll, stößt bei so manchem Fan eher auf Abneigung.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

RTL-Star Andrej Mangold kassiert Ekelkommentare

Zugegeben: Einige Follower fühlen sich durch das Video des ehemaligen Bachelors unterhalten und können darüber lachen. Doch einigen wird allein bei der Vorstellung schon schlecht. Hier ein Auszug an Kommentaren zu der Comedy-Einlage von Andrej Mangold:

„Im Ernst? Wie peinlich. Kann man das nicht privat besprechen? Geht schon wieder los.“

„Ich kann das gar nicht ansehen. Ih!“

„Ich bewundere Dich, dass Du das Video so durchziehen konntest, ohne wirklich Würgereiz zu bekommen.“

„Nein, bitte nicht. Eigentlich sind wir von deinem Anblick immer total fasziniert, aber dieses Mal hast du es geschafft, uns anzuekeln.“

Mehr News:

Die sonst so gut gelaunte RTL-Moderatorin Bella Lesnik findet jetzt ziemlich ernste Worte. Worum es sich handelt, erfährst du hier.