RTL-„Bachelor“ sitzt im Flugzeug – und entdeckt Erschreckendes

Nach wochenlanger Vorfreude ist der Tag endlich gekommen und der Flieger in das Urlaubsland der Wahl steht zum Einstieg bereit. Selbst Menschen ohne Flugangst hoffen beim Einstieg in die Maschine auf einen Flug ohne Turbulenzen und mit netten Sitznachbarn. Schließlich kann man der Situation während eines mehrstündigen Fluges unmöglich entkommen. Was ein ehemaliger RTL-„Bachelor“ nun mit seinen Fans teilte, dürfte der Albtraum vieler Reisender sein.

Sebastian Pannek wurde als der siebte „Bachelor“ der Dating- Show „Der Bachelor“ auf RTL bekannt. Über mehrere Wochen hinweg suchte er vor einem Millionen-Publikum nach der großen Liebe und entschied sich schlussendlich für Kandidatin Clea-Lacy Juhn. Nach eineinhalb Jahren gab Pannek das Beziehungsende bekannt. Seit 2020 ist der 37-Jährige mit Ex-„Bachelor“-Kandidatin Angelina Pannek verheiratet, das Paar hat mittlerweile einen Sohn. Jetzt teilte der Rosenkavalier ein Instagram-Reel mit seinen Fans, das dem ein oder anderen die Vorfreude auf den nächsten Flug verderben könnte.

Sebastian Pannek erlebt Albtraumflug

Bei dem aktuellen Reel, das RTL-„Bachelor“ Sebastian Pannek mit seinen 376.000 Followern teilt, vergeht manchem Zuschauer die Lust auf die nächste Reise. Der Fernsehstar sitzt im Flugzeug auf dem Weg nach Palma und teilt Eindrücke seiner Reise mit seinen Fans. Nachdem sich beim Start ein Rad des Flugzeugs löste und fast die halbe Maschine auseinander fiel, sieht der Influencer beim Blick aus dem Fenster einen Passagier, der sich auf der Tragfläche des Flugzeugs festklammert. Spätestens jetzt wird klar, irgendwas stimmt hier nicht! Es folgen Ausschnitte skurriler Momente, wie eine Frau, die mitten auf ihrem Sitzplatz ihr Bein an den Kopf führt, ein Mann, der sich die Glatze rasiert oder ein Kind, dass die schlüpfrigen Videos auf dem Bildschirm seines Sitznachbarn mit schockiertem Gesichtsausdruck begutachtet. Passend zu jedem Videoschnipsel zeigt Pannek seine Reaktionen auf die Geschehnisse.

Dass es sich hier nicht um Momentaufnahmen der Flugreise des „Bachelors“ handelt, sondern um ein clever zusammengeschnittenes Video, wird schnell klar. So eine große Anzahl seltsamer Fluggäste kann es auf einem Flug ja kaum geben!

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Pannek beschriftet seinen Beitrag mit den Worten: „Wieder gut in Palma gelandet. Was soll ich sagen, es war eben ein ganz normaler Flug. Mich schockt nichts mehr“ und fragt seine Fans nach deren schrägsten Flugzeugmomenten. Bei dieser Aussage wollen wir lieber nicht wissen, was der Fernsehstar auf seinen Flugreisen bereits alles erlebt hat.

Mehr News zum Thema findest du hier:

Entertainment kann der RTL-„Bachelor“ nicht nur vor der Kamera. Mit diesem skurrilen Reel sorgte er für gute Stimmung bei seinen treuen Followern, die sich vor Begeisterung kaum mehr einkriegen können. Eine Followerin kommentiert: „Hab ewig nicht mehr gelacht bei einem Reel. Aber das war lustig“ und ein weiterer Fan schreibt: „Bestes Reel überhaupt!“ Laut dieser Userin zeigt Pannek hier sogar eine ganz neue Seite von sich: „Hey, diese Seite kannte ich nicht an dir, du kannst ja auch richtig lustig sein! Best Reel.“ Wir wünschen Pannek jedenfalls einen schönen Urlaub und hoffen auf einen ereignislosen Rückflug!