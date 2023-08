RTL-Star Katja Burkard: Unfassbar! Moderatorin ist in Japan – plötzlich steht ER vor ihrem Hotelzimmmer

Unglaublich, aber wahr! RTL „Punkt 12“-Moderatorin Katja Burkard verbringt gerade ein paar schöne Tage in Japan. Und während die 58-Jährige bereits einige Bilder von verschiedenen Erlebnissen im Land mit ihren Fans geteilt hat, veröffentlicht sie nun ein privates Video aus ihrem Hotel.

Und der RTL-Star kann selbst noch nicht glauben, was er dort erlebt hat.

RTL-Star Katja Burkard bekommt Besuch von IHM

In Japan ist vieles einfach anders. Während es dort bereits beheizte Toilettendeckel inklusive Musikeinlage gibt, sind in dem Land in Ostasien nun auch offenbar die Hotels weitaus fortschrittlicher als in Deutschland. Ein neues Video von Katja Burkard liefert den Beweis.

Darin zu sehen: Die Moderatorin sitzt auf ihrem Bett und ruft den Zimmerservice an, um sich eine neue Zahnbürste bringen zu lassen. Was dann folgt, ist ein kurzer Clip von der Rezeption, wo ein Mitarbeiter die Zahnbürste in ein Fach eines Roboters platziert und selbständig zu Katjas Zimmer fahren lässt.

Die RTL-Beauty ist mehr als verblüfft. Sie schreibt zu dem Video, welches auf Instagram zu sehen ist: „Schöne, neue Welt! In japanischen Hotels sind schon Roboter unterwegs, wenn man was braucht…Ich finde es lustig, aber auch ein bisschen befremdlich… was sagt ihr?“ Was ihre Fans sagen? Die sind geteilter Meinung:

„Schon cool, habe nice Holiday”

“Oh nein, das Persönliche geht verloren“

„Braucht keiner, Menschen sind mir lieber“

„Soooo japanisch!!! Und du an der Tür… sooo lustig. Ich könnte das immer wieder gucken.“

„Das ist schon echt ungewohnt und befremdlich, sich von einem Roboter bedienen lassen!“

„Wie lustig ist das bitte“

Und ein Fan findet die Aktion im Hotel gar nicht so außergewöhnlich: „Liebe Katja, das ist in Japan nichts Neues. Solche Roboter findest du seit vielen Jahren in vielen japanischen Hotels.“

Das wohl berühmteste Hotel, in dem es Roboter gibt, ist das Henn-na Hotel im japanischen Vergnügungspark Nagasaki. 2015 öffnete es seine Pforten, hatte zu der Zeit um die 240 Maschinen. Doch schon 2019 kam alles wieder anders, nachdem es einige Probleme mit dem Roboter-Personal gab. Die Folge: Das Management trennte sich wieder von 50 Prozent seines digitalen Personals. Mittlerweile dienen die verbliebenen Roboter nur noch zum Entertainen.

Ob RTL-Star Katja Burkard nun genau in diesem Hotel übernachtet, ist nicht bekannt.