„Bachelor“-Star Angelina Pannek in Autounfall verwickelt – „Game over“

Sie führen ein Leben wie aus dem Bilderbuch: Angelina Heger, die 2014 beim „Bachelor“ teilnahm, und Sebastian Pannek, dem Rosenkavalier aus 2017, fanden hinter den RTL-Kulissen zueinander.

Die Influencerin und das Model sind seit Sommer 2019 ein Paar. Im April 2020 schließlich das Ja-Wort. Heute hat das Paar zwei Kinder und lebt zum Teil auch auf Mallorca. Genau dort kam es am Dienstag zu einem Schockmoment für die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin.

„Bachelor“-Star Angelina Pannek hatte einen Autounfall

Es ist das Horror-Szenario eines jeden Autofahrers: Unterwegs fällt plötzlich die Bremse aus und man rast unkontrolliert auf einen anderen Wagen zu. Genau das musste Angelina Pannek nun erleben. Auf einer Landstraße auf Mallorca fährt ihr ein LKW hinten auf, weil dessen Bremse den Geist aufgegeben hat.

Der zweifachen Mutter ist zwar nichts passiert, doch das Auto ist in Mitleidenschaft gerissen worden. Nach diesen Schrecksekunden meldet sie sich direkt bei ihren Fans auf Instagram und schildert, was ihr gerade widerfahren ist. Ihr Ehemann Sebastian ist natürlich sofort an Ort und Stelle.

Und das war auch gut so, denn die 31-Jährige steht kurz nach dem Unfall völlig unter Schock, wie sie in ihrer Instagram-Story erzählt: „Bei mir war Game Over. Ich wusste nichts mehr in dem Moment.“

Polizei verlangt Alkoholtest

Nach langem Warten trifft dann auch die mallorquinische Polizei am Unfallort ein. Doch wie diese mit den Geschehnissen umgeht, ist für Angelina Pannek kaum zu fassen: „Als die Polizei kam, war ich so sauer. Wie der Polizist uns dann gegenübertrat, da dachte ich, dass ich im falschen Film bin. Der hat das Ganze so belächelt. Sag mal, geht’s noch? Am liebsten hätte ich den angeschrien.“

Dazu kam dann noch, dass Angelina Pannek einen Alkoholtest machen musste. Anscheinend gehört das zum Standard in solchen Fällen, erklärt die Influencerin. Nachdem dann alles aufgenommen und geklärt wurde, kann sie dann auch wieder nach Hause. Doch diesen Tag wird sie mit Sicherheit so schnell nicht mehr vergessen.