„GNTM“-Fans fassungslos – „Kann nicht sein“

Die neueste Folge von „Germany’s Next Topmodel“ am 1. Mai bei ProSieben hat es wieder in sich! Zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr geraten die jungen Talente an ihre Grenzen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes!

Es geht hoch hinaus: Beim Höhen-Shooting auf einem 70 Meter hohen Stahlträger in Downtown L.A. ist Schwindelfreiheit gefragt. Dazu kommen ein Hindernis-Walk und ein heiß begehrter Job für einige weibliche Models.

Doch genau dieses letzte Highlight lässt die TV-Zuschauer schon vor der eigentlichen TV-Ausstrahlung nicht mehr los. Auf Instagram zeigen sich viele Zuschauer fassungslos und entsetzt. Aber was hat den Schock ausgelöst?

„GNTM“: Heidi Klum fordert die Models besonders heraus

In einem aktuellen Instagram-Beitrag vom offiziellen „GNTM“-Account wird den Zuschauern schon ein kleiner Einblick in die Episode gegeben und Vorfreude entfacht.

++ Auch für dich interessant: GNTM-Fans plötzlich auf 180 – „Lasst doch diesen Mist sein“ ++

So heißt es verheißungsvoll: „Unsere Models erwartet eine actionreiche Woche. Da werden wohl einige über ihren Schatten springen müssen, um richtig abliefern zu können. Wer kann seine Ängste überwinden und wer schießt sich selbst ins Aus? Das erfahrt ihr um 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn.de!“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Aktueller Instagram-Beitrag von „GNTM“: Die 18. Folge wird für die jungen Talente eine echte Zerreißprobe.

Dazu wird ein Überblick über die Stargäste gegeben. In der aktuellen Episode erwartet Heidi Klum niemand Geringeren als das kanadische Supermodel Coco Rocha und Stardesigner Kevin Germanier aus der Schweiz. Sie sollen mit ihrer Expertise scharfe Urteile fällen. Außerdem werden die einzelnen Highlights mit bunten Fotos vorgestellt.

Die Fans sind vollkommen ratlos

Wenig verwunderlich: Der Beitrag sorgt schon vor der eigentlichen Ausstrahlung für große Resonanz bei den eingefleischten „GNTM“-Fans. Das zeigt sich an zahlreichen, teils widersprüchlichen Fanreaktionen. Ein Aspekt sorgt bei der Community für besonders große Verwunderung.

Hier ein kleiner Auszug der verschiedenen User-Kommentare:

„Wieder kein Job für die Jungs? Ich sehe auf dem Bild nur die Mädels.“

„Gehen die Jungs gar nicht auf ‚Jobfang‘?“

„Warum gibt es kein Job-Casting für die Männer mehr? Es kann doch nicht sein, dass Male Models so wenig gebraucht werden. Dann würde ich doch diesen Beruf nicht anstreben […]“

„Ich finde es auch komisch, dass es nur Jobs für die Mädels gibt. Warum gibt es für die Jungs keine?“

„Mega cool! Ich freue mich schon!“

„Jede Folge meckert jeder, dass es keinen Job, Shooting und Walk zusammen gibt. Wenn es dann einmal so ist, meckert man trotzdem herum, weil die Jungs keine Jobs haben. Kann man es euch eigentlich nie recht machen?“

„Heute wenigstens mal wieder auch ein Casting. Aber warum immer nur die Frauen? Brauchen die Männer keine Jobs?“

Wer meistert diese nervenaufreibenden Challenges – und wer scheitert? Finden sich Antworten auf die Fragen der verwirrten ProSieben-Zuschauer? Die Auflösung gibt es am Donnerstagabend (1. Mai) um 20.15 Uhr bei der 18. Folge von „Germany’s Next Topmodel“ auf ProSieben.