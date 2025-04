GNTM-Fans plötzlich auf 180 – „Lasst doch diesen Mist sein“

Seit rund 20 Jahren begeistert die Modelshow GNTM rund um Heidi Klum und ihre Nachwuchsmodels das Fernsehpublikum hierzulande. Zahlreiche Fotoshootings und Catwalks bleiben bis heute unvergessen und inspirieren den ein oder anderen Zuschauer sich ebenfalls in der Modelwelt auszuprobieren.

Wie man sich als Model der Castingshow fühlen könnte, kann man aktuell ganz bequem von der Couch aus erleben. GNTM wirbt nämlich mit einer Funktion in der Joyn-App, welche die Fotos der Zuschauer durch künstliche Intelligenz in deren Lieblingsshooting zeigt. Eine Aktion, die nicht bei jedem so gut ankommt.

GNTM-Model durch KI?

Einmal ein Shooting bei GNTM machen und das eigene Bild in den Händen halten – das geht nun für jedermann. Zugegeben: Vor die Kamera der berühmtesten Fotografen der Welt kommen Zuschauer jetzt nicht. Aber sie können durch künstliche Intelligenz schauen, wie sie in den jeweiligen Sets aussehen würden.

„Zeig uns deinen GNTM-Topshot – genau wie unsere Models. Einfach in der Joyn App dein Lieblingsshooting auswählen, Foto hochladen und mit dem Hashtag #GNTMTopshot posten. Mit etwas Glück reposten wir dein Foto!“, heißt es zu einem Post auf Instagram. Doch wie kommt das bei den Nutzern an?

GNTM-Zuschauer auf 180

In den Kommentaren auf Instagram fallen die Meinungen gemischt aus. Während zahlreiche Zuschauer die Idee feiern und die App gleich ausprobieren wollen, betrachten andere das Ganze eher kritischer:

„Dann braucht’s keine echten Models mehr.“

„AI unterstützen in einer Sendung, die Fotografen für ihre Arbeit feiert?“

„Lasst doch diesen Mist sein.“

„Übernimmt KI jetzt nicht nur Stimmen, sondern auch Actings, die eigentlich gebuchte Menschen wären? Fände es sehr traurig, wenn KI wirklich alles Kunstvolle und Kreative übernehmen würde.“

ProSieben zeigt die neue Staffel von „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ donnerstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei Joyn.