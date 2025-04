Markus Lanz: Zuschauer gehen auf die Barrikaden – „Echt jetzt?“

Neue Woche, neues Glück. Am Dienstagabend (29. April) lädt Markus Lanz in seiner gleichnamigen Talkshow zum Gespräch ein. Seine Gäste an diesem Abend: Linken-Vorsitzende Heidi Reichinnek, Journalistin Melanie Amann, Ex-VW-Chef Herbert Diess und US-Korrespondent Elmar Theveßen.

Die Runde spricht unter anderem über die Schwerpunkte der Linken in der Opposition, die Kabinettsbildung und das Personaltableau der Union. Dabei gerät Markus Lanz vor allem mit einem Gast aneinander.

Hitzige Diskussion bei Markus Lanz

Wie so oft versucht der Talkshow-Moderator vor allem die Politikerin in der Runde aus der Reserve zu locken. Im Fall von Heidi Reichinnek endet das jedoch in einer Auseinandersetzung, die sich gewaschen hat.

Mehrmals geraten die beiden aneinander und fallen sich dabei immer mal wieder ins Wort. An einer Stelle entschuldigt sich Markus Lanz sogar bei der Linken-Vorsitzenden. Eine Diskussion, die im Netz für Aufsehen sorgt.

Markus Lanz: Zuschauer platzt der Kragen

Auf X diskutieren zahlreiche Zuschauer über den Auftritt der Politikerin. Während einige sie für ihre Argumente und ihre Gesprächsführung feiern, sehen andere das Ganze eher kritisch:

„Das ist Deutschlands aktuell beliebteste Politikerin? Echt jetzt? Sind immer die beliebt, die schneller sprechen als sie denken oder warum?“

„Es ist ja wohl eher so, dass diese Frau gezeigt hat, dass sie wenig bis gar keine Ahnung hat. Wohl eher hat Lanz diese Frau gestern vorgeführt, wie ahnungslos sie ist.“

„Selten einen Gast erlebt, der sich bei Lanz so selbst zerlegt.“

„Sie war unvorbereitet, sie hat geplappert und sie wusste nicht, was sie gegenhalten sollte. Das alles hat man aber besser im Gepäck, wenn man bei Lanz eingeladen wird. Ihre Entschuldigung: „Ich habe heute Migräne.“ Der Punkt ging eindeutig an Markus Lanz, Chapeau!“

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23 Uhr im TV und online in der Mediathek.