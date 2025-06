Schalke 04: Nach offizieller Verkündung – Neuer S04-Coach reagiert direkt

Bei Schalke 04 wird einmal mehr alles auf links gedreht: Der neue Sportchef Frank Baumann lässt seinen Worten bislang Taten folgen. Er krempelt sowohl den Kader als auch den Staff rund um das Team um. Der neue Trainer ist in Miron Muslic geworden und auch weitere Trainerentscheidungen sind nun gefallen.

Wie Schalke 04 am Mittwoch (18. Juni) bekannt gegeben hat, wird Muslic mit Eddie Lattimore und Adin Osmanbasic zwei Vertraute als Co-Trainer mit nach Gelsenkirchen nehmen. Osmanbasic richtete sich gleich nach der Verkündung an die Fans seines neuen Klubs.

Schalke 04: Neuer Co-Trainer meldet sich zu Wort

„Fachlich und menschlich ergänzen Eddie, Adin und Volkan das Trainer-Team in meinen Augen ideal. Sie sind echte Teamplayer, die gemeinsam anpacken und vorangehen. Ich freue mich sehr, dass wir mit Tim, Alex und ihnen so gut besetzt sind“, so Muslic über sein neues Team.

Mit Lattimore und Osmanbasic arbeitete er bereits in Brügge und in Plymouth zusammen. Die drei kennen sich so schon lange, wissen genau, wie der jeweils andere tickt und wie sie gemeinsam erfolgreich sein können. So wollte Muslic die beiden Co-Trainer unbedingt mit zu Königsblau nehmen. Dies hat nun geklappt.

Und nicht nur Muslic scheint sich darüber zu freuen, auch Osmanbasic ist offenbar voller Vorfreude. „Ich bin dankbar für die Möglichkeit, Teil des Trainer-Teams von Schalke 04 zu werden. Vielen Dank an Miron Muslic, Frank Baumann und den gesamten Verein für das Vertrauen. Ich freue mich darauf, loszulegen“, so der neue S04-Co-Trainer.

Neues Trainer-Team offiziell

Gemeinsam mit Tim Hoogland und Volkan Ünlü, der neuer Torwart-Trainer werden wird, sollen Muslic, Lattimore und Osmanbasic Schalke wieder in ruhigere Gewässer führen. Dass die drei ein kriselndes Team schnell stabileren können, haben sie bereits in Brügge und Plymouth unter Beweis stellen können. Nun wartet die Mammutaufgabe auf Schalke.

Das neue Trainer-Team steht und die S04-Bosse arbeiten derzeit mit Hochdruck an dem Kader für die neue Saison. Der Kader soll zum einen groß verändert und zum anderen deutlich ausgedünnt werden. Keine leichte Aufgabe für Baumann, Muslic und Co.