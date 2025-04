GNTM: Ein Tag nach der Ausstrahlung erreicht Heidi Klum die Nachricht

Langsam, aber sicher nähert sich die laufende GNTM-Staffel dem großen Finale. Am Donnerstagabend (24. April) flimmerte die 17. Folge über die deutschen TV-Bildschirme. Die Nachwuchsmodels mussten ihr Können in der Zirkus-Edition unter Beweis stellen.

Doch konnte die Sendung mit Heidi Klum das Publikum überzeugen? Ein Tag nach der Ausstrahlung von GNTM gibt es die Antwort.

Keine guten Nachrichten für GNTM

GNTM zählt zu den beliebtesten Formaten von ProSieben. Und doch lassen die Quoten hier und da sicherlich zu wünschen übrig. So auch in dieser Woche. Trotz prominenter Unterstützung von Topmodel Alessandra Ambrosio und Plus-Size-Model Hayley Hasselhoff gelingt Heidi Klum mit der 17. Folge kein Hit.

Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, waren am Donnerstagabend (24. April) zur besten Sendezeit insgesamt 1,18 Millionen Zuschauer am Start. In der Zielgruppe waren 0,58 Millionen Menschen, die ProSieben einen Marktanteil von 12,8 Prozent verschafft haben. Somit schafft man es nur knapp aus dem Tief der vergangenen Woche raus.

ProSieben mit GNTM hinter Konkurrenz

Gegen RTL hatte man an diesem Abend keine Chance. „Wer wird Millionär?“ überzeugte sage und schreibe 3,23 Millionen Zuschauer in der Primetime und katapultiert sich somit auf den ersten Platz unter den privaten Sendern.

Die öffentlich-rechtlichen waren allerdings wie gewohnt stärker als beide Privatsender – während das ZDF mit „Lena Lorenz – Gefährliche Liebe“ rund 3,71 Menschen interessierte, holt die ARD mit „Mord in Wien – Der letzte Bissen“ mit 5,72 Millionen Zuschauern den Tagessieg in der Primetime.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

ProSieben zeigt die neue Staffel von „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ donnerstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei Joyn.