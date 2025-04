ProSieben-Zuschauer gehen vor GNTM auf die Barrikaden – „Vergeudete Sendezeit“

Seit 20 Jahren sucht Heidi Klum im deutschen Fernsehen nach den talentiertesten Nachwuchsmodels Deutschlands. In der laufenden Jubiläumsstaffel haben neben weiblichen Models auch wieder Männer die Chance auf den Titel.

Am Donnerstag (17. April) läuft die 16. Folge der 2o. Staffel im Free-TV. Doch an diesem Abend ist etwas anders – ganz zum Ärger einiger GNTM-Fans.

GNTM startet später als gewohnt

Jeden Donnerstag versammeln sich Tausende Zuschauer vor den Bildschirmen, um GNTM zu schauen. Um Punkt 20.15 Uhr ertönt wöchentlich Heidi Klums Stimme, die kurz zusammenfasst, worauf sich die Fans freuen dürfen. Doch an diesem Donnerstag erwartet die Fans etwas komplett anderes.

++ auch interessant für dich: „GNTM“: „Bierbauch“-Eklat bei Casting! Male-Models boykottieren Job ++

Der Start der Modelshow verzögert sich nämlich um 15 Minuten. Schuld sind Joko und Klaas, die einen Tag vorher 15 Minuten Sendezeit in ihrer Sendung gewonnen haben. Während einige Zuschauer die Aktion feiern, sind andere verärgert über die Verzögerung.

GNTM-Zuschauer auf 180

Auf X tauschen sich die Zuschauer der ProSieben-Sendung gerne über ihre Lieblingssendung aus. Doch die Überraschung, die sie zur besten Sendezeit erwartet hat, gefällt nicht jedem:

„Was zur Hölle? Warum zeigt ihr die 15 Minuten jetzt? Das will ehrlich gesagt niemand sehen.“

„Können wir dann jetzt bitte mit GNTM weitermachen? 15 Minuten braucht es dafür nicht.“

„Boah ProSieben, was soll der Scheiß denn gerade? Echt vergeudete Sendezeit. Horror!“

„Hä, aber um 20:30 geht das schon los, oder?“

„Bei der Sendezeit vor GNTM mit so vielen Zuschauern hätten sie auch ein relevantes Thema behandeln können.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

ProSieben zeigt die neue Staffel von „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ donnerstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei Joyn.