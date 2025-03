„GNTM“: „Bierbauch“-Eklat bei Casting! Male-Models boykottieren Job

„GNTM“ nimmt langsam Fahrt auf. Model-Mama Heidi Klum beschert ihren Male-Models in der Folge vom 26. März jedenfalls das erste Männer-Casting. Und was soll man sagen? Das ging mal so ordentlich in die Hose…

Der Grund: Ein „GNTM“-Kandidat fühlt sich von dem Kunden diskriminiert. In Folge zwölf schießt der 21-jährige Dortmunder ordentlich gegen den Magazin-Chef. Und am Ende sind sogar die anderen Male-Models davon betroffen.

„GNTM“: Das gab es wohl so noch nie

„GNTM“-Mama Heidi Klum hat bei den männlichen Kandidaten mittlerweile schon gut aussortiert. Nur noch 15 Männer kämpfen um den Titel – aber kann von kämpfen jetzt noch die Rede sein? Das könnte man jedenfalls nach den Szenen meinen, die sich am Mittwoch vor den Augen der Zuschauer abspielten.

In Folge zwölf finden die ersten Castings statt – die Männer können sich für echte Modeljobs bewerben. Doch bei der Zeitschrift „Approved Magazin“ geht das Drama plötzlich los. Stellvertretender Chefredakteur und Styledirector Oliver Rau rät Kandidat Faruk nämlich zu „ein bisschen mehr Workout“. Faruk ist nach dieser Aussage fassungslos und geht völlig durch die Decke. „Der spinnt doch!“ regt er sich auf, er fühle sich „diskriminiert“. Letztendlich stürmt er aus dem Raum.

+++ „GNTM“-Fan schaut sogar im Krankenhaus zu – Heidi Klum reagiert sofort +++

„GNTM“: „Da hab‘ ich doch gar keinen Respekt!“

Für ein Shooting im Boxkeller sei Faruk eben nicht der passende Typ, denkt Styledirector Oliver Rau. Er habe es aber nicht böse gemeint. Der stellvertretende Chefredakteur versucht noch, sich bei dem „GNTM“-Kandidaten zu entschuldigen – doch der will davon partout nichts wissen.

„Mit so ’nem Bierbauch zu sagen: Nimm ab? Da hab‘ ich doch gar keinen Respekt!“, zeigt er sich verletzt. Rauh habe ihm „gar nichts zu sagen!“, sei „fake“ und „respektlos“. Doch das soll noch nicht das dramatische Ende gewesen sein.

Mehr News:

Jannik, Eliob, Moritz, Kevin, Samuel und Pierre ergattern den Job – jedenfalls eigentlich. Letztendlich nehmen nämlich nur Kevin, Moritz und Pierre die Chance an. Samuel, Eliob und Jannik entscheiden sich in Solidarität zu Faruk, den Job abzublasen!

Kandidat Faruk fliegt in der Folge am 26. März übrigens nicht raus, aber er wackelt. Sollte er also nächste Woche beim „Shoot-Out“ gegen Kandidat Alex versagen, war’s das für ihn.