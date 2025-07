„GNTM“-Gewinnerin Daniela Djokic packt aus: Es geht um einen Kollegen

Daniela Djokic erlebt gerade eine absolute Glückssträhne. Vor etwa vier Wochen gewann die 20-Jährige die Jubiläumsstaffel von „GNTM“ und erfüllte sich damit einen großen Traum. Doch ihr Sieg brachte nicht nur beruflich, sondern auch privat Glück.

In einem YouTube-Gespräch mit Ramon Wagner sprach sie offen über ihre Beziehung zu Model-Kollege Samuel Dohmen, die sie vergangene Woche offiziell machte. Daniela strahlt vor Glück: „Ich habe zweimal gewonnen.“

„GNTM“-Siegerin über ihre Beziehung

Wie die „Bunte“ berichtet, lernten sich Daniela und Samuel während der Dreharbeiten zur 20. Staffel von „GNTM“ in Los Angeles kennen. Gleich zu Beginn funkte es zwischen den beiden. Daniela bestätigt: „Ja. Ja. Ja […] Mir kann es nicht besser gehen.“ Mit einem Knutsch-Video auf TikTok machten sie ihre Liebe öffentlich und erklärten, wie super glücklich sie zusammen sind. Spekulationen über ihre Beziehung gab es schon länger, spätestens nachdem sie am Rande des GNTM-Finales händchenhaltend gesichtet wurden.

Trotz der Bekanntgabe ihrer Beziehung betont Daniela Djokic, dass sie und Samuel künftig ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten möchten. „Es ist meine genauso wie seine erste öffentliche Beziehung. Und ich glaube, da muss man sich auch erst mal rantasten – was möchte ich davon zeigen, was möchte ich nicht davon zeigen?“ Sie sind sich aber auch bewusst, dass Spekulationen anders nicht zu vermeiden wären. Daher rührt die Entscheidung, die Beziehung öffentlich zu machen.

Daniela führt ein turbulentes Leben

Seit ihrem Sieg bei „GNTM“ ist Daniela viel unterwegs. Doch trotz beruflicher Modelreisen möchte sie ihr Lehramtsstudium fortsetzen. „Es wird alles machbar gemacht,“ betont sie zuversichtlich. Daniela zeigt sich voller Energie und Zuversicht, alles unter einen Hut zu bekommen – Studium, Reisen, Familie, Freunde und ihre Beziehung.

Mit ihrem Sieg bei „GNTM“ hat Daniela Djokic ihre Karriere auf ein neues Niveau gehoben. Während sie in die Modelwelt eintaucht, bleibt die Liebe zu Samuel eine wichtige Konstante in ihrem Leben. Ihre starke Einstellung und ihr Organisationstalent zeigen, dass Daniela bestens vorbereitet ist, diese Herausforderungen zu meistern. „Wenn man will, geht alles“, sagt die 20-Jährige zuversichtlich.

Vor ihrer Teilnahme an der Model-Show hat Daniela Djokic garantiert nicht damit gerechnet, dass sich ihr Leben in zweifacher Hinsicht völlig verändern wird.

