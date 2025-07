Ticket-Fiasko für SPIEL Essen 2025 – plötzlich funktioniert gar nichts mehr

Neue Spiele entdecken, testen und direkt mitnehmen – das ist das Motto der SPIEL 2025 in Essen. Tausende Neuheiten werden erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt und stehen dort auch zum Kauf bereit. Spielerklärer zeigen den Besuchern, wie die Spiele funktionieren, und Autoren signieren vor Ort ihre Werke – was vor allem für Fans ein besonderes Highlight ist.

Klar, dass sich die großen und kleinen Spielbegeisterten schon seit Monaten auf die XXL-Messe in Essen freuen. Kaum war der Ticketverkauf gestartet, ist er allerdings direkt wieder gestoppt …

SPIEL Essen: Online-Shop ist überlastet

Aber nicht, weil schon alle Tickets weg wären. Zwar waren 2024 alle Dauerkarten im Vorfeld restlos vergriffen, doch diesmal liegt das Problem woanders: Der Ansturm war einfach zu groß.

Was passiert ist? Ganz einfach: Der Ticketshop ist unter dem Andrang der SPIEL-Community zusammengebrochen. Genauer gesagt: Das System schafft es aktuell nicht mehr, Käufe korrekt den Benutzerkonten zuzuordnen. Damit ist so ziemlich alles betroffen, was mit dem Ticketkauf zu tun hat – Checkout, Registrierung, E-Mails mit Bestätigungen oder Tickets.

Kurz gesagt: Der Shop ist überfordert. Die Technik des Ticketanbieters arbeitet – laut offizieller Aussage – mit Hochdruck an einer Lösung. Aber: Solange der Shop online ist, lässt sich der Fehler nicht beheben. Also wurde er vorerst abgeschaltet. Was bedeutet das jetzt konkret?

Wer bereits Tickets für die Veranstaltung in Essen gekauft hat, aber noch keine Mail erhalten hat: Keine Panik. Nach dem Neustart einfach im Benutzerkonto nachsehen.

Falls dort nichts liegt: Ihr könnt den Kauf laut den Veranstaltern problemlos wiederholen.

Und ja: Der Early-Bird-Tarif wird verlängert – um genau die Tage, die jetzt verloren gehen.

Kosten im Überblick

Doch was kostet überhaupt ein Ticket? Hier ein Überblick:

Ticketkategorie Frühbucher Regulär Erwachsene (Tagesticket) 22,50 € 23,50 € Kinder (4–12 Jahre) 14,00 € 15,00 € Ermäßigt* 19,50 € 20,50 € Familienticket (2 Erw. + bis zu 3 Kinder) 60,00 € 62,00 € Fachbesucher (mit Nachweis) 42,00 € 42,00 €

Die Veranstalter aus Essen informieren auf allen Kanälen, sobald der Ticketserver wieder funktioniert. Bis dahin heißt es also abwarten und sich freuen. Denn eines ist sicher: Bald wird wieder im ganz großen Format in Essen gespielt.