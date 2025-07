Spielemesse in Essen nimmt nach massivem Andrang Änderung an Tickets vor – DAS gibt es nicht mehr

Neue Spiele entdecken, Klassiker feiern und mit Gleichgesinnten eintauchen: Die Spielemesse in Essen ist für Familien und Fans ein echtes Highlight.

Doch um den wachsenden Besucherandrang zu bewältigen, stehen 2025 einige spannende Neuerungen an, die für viele Überraschungen sorgen dürften, wie „WAZ“ informierte …

Essen stellt auf Tagestickets um

Die Spielemesse „Spiel“ in Essen führt ein neues Ticketsystem ein, um mehr Besuchern Zugang zu ermöglichen. Ab 2025 wird es keine Dauerkarten mehr geben, sondern ausschließlich Tagestickets, die nur für den gebuchten Tag gültig sind. „Damit wollen wir mehr Menschen den Besuch auf dem Gelände ermöglichen“, erklärte der Sprecher der Messe.

Die Messe Essen kehrt 2025 wieder zu ihrem traditionellen Termin in den Herbstferien zurück und findet vom 23. bis 26. Oktober statt. Technische Probleme verzögerten den Ticketvorverkauf, der am 23. Juli wieder reibungslos lief. Käufer, die Tickets nicht erhielten, sollten in ihrem Profil nachsehen oder einen erneuten Kauf abschließen.

Eintrittspreise in Essen steigen leicht

Die Ticketpreise der Messe Essen sind moderat gestiegen. Das Frühbucher-Tagesticket kostet für Erwachsene 22,50 Euro, Kinder zahlen 14 Euro. Ab dem 6. August erhöht sich der Preis um einen Euro, die Familienkarte wird zwei Euro teurer. Außerdem gibt es keine Kassen mehr vor Ort; Tickets müssen online gekauft werden.

Trotz der Preiserhöhung und dem Wegfall der Dauerkarten bleibt die Spielemesse in Essen ein bedeutendes Event für Spielefans. Mit dem neuen Konzept will der Veranstalter Friedhelm Merz Verlag die Besuchermassen besser verteilen und neue Impulse setzen, um den Messebesuch für alle Teilnehmer angenehmer und zugänglicher zu gestalten.

Diese Änderung löst bei vielen gemischte Gefühle aus – was sie genau sagen, kannst du bei der „WAZ“ nachlesen.

