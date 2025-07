Tausende Parookaville-Besucher kriegen Geld zurück – so einfach geht’s

Tickets, Outfits und Camping-Equipment – für all diese Sachen geben Parookaville-Fans jährlich viel Geld aus. Hinzu kommen die Kosten während des Festivals für Essen und Getränke. In der Vergangenheit wurde in der „City of Dreams“ mit einer eigenen Währung bezahlt, nämlich Token.

Kurz vor dem Ende des Festivals hatten die Besucher die letzte Chance, ihre übriggebliebenen Token gegen Cash zurückzutauschen. Danach verpuffte der Wert. In diesem Jahr verlief der Bezahlvorgang komplett bargeldlos. Stattdessen bekam jeder Ticketinhaber ein Band mit einem RFID-Chip. Und auch hier gibt es nun für viele Geld zurück.

Parookaville-Besucher kriegen SO ihr Geld zurück

Vor und während Parookaville hatten Techno-Fans die Chance, entweder online, per App oder vor Ort Guthaben auf ihr Band zu buchen. Nun ist das Festival vorbei und bei vielen Besuchern sind noch kleinere bis mittelgroße Beträge offen. Nun haben sie die Chance, ihr Geld wieder zurück auf ihr Konto buchen zu lassen.

Und das funktioniert über das Eventportal ING Bank von Parookaville. Auf Instagram erklären die Veranstalter, wie ihr den Restbetrag ganz einfach zurückbekommt:

Loggen Sie sich im Eventportal der ING Bank von PAROOKAVILLE auf Ihr Konto ein. Klicke auf den Button „Auszahlungsformular anzeigen“. (⚠️ Nimm deine Brieftasche NICHT ab. Falls ja, kannst du deinen Chip/Ticket wieder verlinken. ) Folge den Anweisungen im Portal. Klicke auf den Button „Auszahlung starten“. Rückerstattung auf deine gewählte Zahlungsmethode.

Wer sein Ticket nicht verlinkt hat, braucht für die Auszahlung die 14-stellige UID und die PIN auf der Rückseite seines Chip. Der Chip sollte so lange behalten werden, bis die Rückerstattung abgeschlossen ist. Laut den Veranstaltern soll das Geld innerhalb von 14 Tagen nach der Anfrage bearbeitet werden. Wichtig zu wissen: Der Restbetrag kann nicht auf nächstes Jahr übertragen werden.