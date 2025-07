Heidi Klum entfolgt Stefanie Giesinger – der Grund ist unfassbar

Stefanie Giesinger, Gewinnerin der neunten Staffel von „Germany’s Next Topmodel“, stand beim Finale der diesjährigen Staffel auf der Bühne. Elf Jahre nach ihrem eigenen Triumph bedankte sie sich erneut bei Model-Mama Heidi Klum für die Chance, die ihr Leben veränderte.

Doch der „Gala“ zufolge kam es hinter den Kulissen zu Spannungen: Stefanie hatte zunächst abgesagt und entschieden, nicht am großen Finale teilzunehmen. Eine Reaktion von Heidi Klum änderte schließlich alles.

Heidi Klum klickt auf „unfollow“

In ihrem Podcast „G Spot“ spricht Stefanie Giesinger offen über den Vorfall. Sie erklärt: „Germany’s Next Topmodel, das Finale – Ich will da eigentlich nicht hingehen. […] Mein Körper sagt mir einfach so: Ne!“ Nach ihrer Absage zog Heidi Klum jedoch scheinbar Konsequenzen. „Und dann hab‘ ich das abgesagt und dann ist mir Heidi Klum entfolgt“, berichtet das Model. Dieser Schritt überraschte Stefanies Podcast-Hörer, insbesondere weil sie letztendlich doch beim Finale auf der Bühne stand.

Am 19. Juni 2025 feierte „GNTM“ ein großes Jubiläum: Alle bisherigen Gewinner waren eingeladen, um den Abend mitzugestalten. Stefanie erschien nicht aus freien Stücken, sondern fühlte sich gedrängt. Die öffentliche Absage wollte sie vermeiden, da sie offenbar die einzige Siegerin gewesen wäre, die nicht dabei gewesen wäre. Trotz ihrer Zweifel und fehlenden Lust stellte sie sich der Situation, um der Einladung nachzukommen.

Druck beim „GNTM“-Finale

Stefanie beschreibt den Druck, dem sie sich ausgesetzt fühlte: „Ich hatte eigentlich wirklich was vor, aber ich hab‘ das dann abgesagt, weil – die ist mir entfolgt.“ Neben dem Wunsch, nicht undankbar zu wirken, überwältigte sie auch die Dynamik des Events. „Wie nehmen die mich wahr? Hab‘ ich zugenommen? Hab‘ ich abgenommen? Was zieh‘ ich an?“ Die Begegnung mit den 25 Gewinnern aller Staffeln und die dazugehörigen Interviews verstärkten ihre Überforderung.

Letztlich nahm Stefanie die Herausforderung an und erschien beim großen Finale. Sie entschied sich, ihre Bedenken beiseite zu schieben. Die Beziehung zu Heidi Klum bleibt ihr wichtig, sie habe „noch nie ein schlechtes Wort“ über das Supermodel verloren. Stefanies direkter Appell zeigt ihr Bedürfnis nach Versöhnung: „Heidi, folg mir wieder zurück!“

Stefanie Giesingers ehrliche Worte werfen ein neues Licht auf die Herausforderungen hinter den Kulissen von „GNTM“. Trotz Spannungen erkennt sie die Bedeutung von Heidi Klum für ihre Karriere. Ob Heidi Klum den Follow-Button tatsächlich erneut klickt, bleibt offen – Stefanies Wunsch steht jedoch eindeutig fest.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.