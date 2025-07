Rudi Cerne: Nach „Aktenzeichen XY“ geht die Nachricht um

Moderator Rudi Cerne (66) ist das Gesicht des ZDF-Formats „Aktenzeichen XY“. Seit 2002 hilft er gemeinsam mit Polizei und Zuschauern bei der Aufklärung von Verbrechen.

In der Vergangenheit konnten so zahlreiche Fälle aufgeklärt werden. Am Mittwochabend (30. Juli) zur Primetime strahlte das ZDF nach fast zweimonatiger Pause eine neue Ausgabe aus.

Doch wie kam sie bei den Zuschauern an? Planten sie „Aktenzeichen XY“ bewusst in ihr Abendprogramm ein? Schnell wird deutlich: Das Format fesselt immer noch zahlreiche Menschen.

Rudi Cerne: Die „Aktenzeichen XY“-Einschaltquoten können sich sehen lassen

Beim Blick auf die „Quotenmeter“-Einschaltquoten können sich Rudi Cerne und der Sender über starke Zahlen freuen. Obwohl „Aktenzeichen XY“ nicht die magische 5-Millionen-Marke knackte, verfolgten insgesamt rund 4,35 Millionen Zuschauer das Format.

Das entspricht einem Marktanteil von 20,1 Prozent. In der werberelevanten Zielgruppe, der 14- bis 49-Jährigen, schalteten 0,76 Menschen ein – ein Marktanteil von 20,8 Prozent. Bei den 14- bis 59-Jährigen erreichten Rudi Cerne und „Aktenzeichen XY“ laut „DWDL“-Informationen 1,56 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 19 Prozent).

So kamen die anderen Formate an

Auch die Einschaltquoten der anderen ZDF-Formate konnten sich sehen lassen: Das „heute journal“ erreichte 4,18 Millionen Zuschauer und erzielte damit einen Marktanteil von 21,4 Prozent beim Gesamtpublikum.

Die Dokumentation „Ein Leben für Biathlon und Berge“ über Laura Dahlmeier verfolgten 2,87 Millionen Menschen – das entsprach 16,7 Prozent Marktanteil.

Es bleibt spannend, wie sich die Einschaltquoten von „Aktenzeichen XY“ entwickeln werden. Am 20. August 2025 um 20.15 Uhr wird eine weitere Ausgabe im ZDF ausgestrahlt. Kann das Format die starken Zahlen aufrechterhalten? Und wird Rudi Cernes Morgen wieder von einer erfreulichen Nachricht überschattet?