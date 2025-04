„GNTM“-Star Fiona Erdmann macht erschreckendes Geständnis – „Echt crazy“

Fiona Erdmann ist seit Jahren durch ihre Teilnahmen an der 2. Staffel von „GNTM“ und dem RTL-„Dschungelcamp“ vielen TV-Zuschauern bekannt. Sie verschlug es vor einigen Jahren nach Dubai. Dort ist sie momentan mit der Betreuung ihres dritten Kindes beschäftigt.

Kaum vorstellbar, dass da noch viel Zeit für andere Aufgaben bleibt. Doch Fiona tritt offenbar nicht kürzer – ganz im Gegenteil: So arbeitet sie immer noch weiter. Nun hatte sie plötzlich eine schockierende, unerwartete Selbsterkenntnis. Auf Instagram enthüllte der Ex-GNTM-Star danach die verblüffenden Details.

„GNTM“-Star Fiona Erdmann: Geständnis!

Als Influencerin und Co-Founderin der Immobilienagentur FNM Properties geht es im Alltag von Fiona sehr hektisch zu. Das hat sich auch nach ihrer Mutterschaft Mitte Februar 2025 nicht wirklich geändert.

Demnach stehen viele Meetings und Projekte auf der To-Do-Liste der ehemaligen „GNTM“-Teilnehmerin. In ihrer aktuellen Instagram-Story gibt sie nun Einblicke in ihren Alltag. „Meeting ist done und jetzt organisiere ich gerade noch die ganzen Projekte, die im Hintergrund laufen. Aktuell ist es echt crazy. Ich traue mich gar nicht zu posten, wie viel am Tag ich am Handy bin“, erzählte Fiona.

Fiona Erdmann teilte rekordverdächtige Beichte

Die plötzliche Offenbarung folgte in einer weiteren Story. Fiona postete einen Screenshot ihrer aktuellen Smartphone-Nutzungszeit.

Und die hatte es in sich! So lag ihre durchschnittliche tägliche Handynutzung bei 17 Stunden und 47 Minuten. Völlig schockiert kommentierte die Influencerin: „Ich bin wirklich nicht stolz darauf. Aber daran sieht man wie viel aktuell zu tun ist.“

Doch das Unfassbare offenbarte die ehemalige „GNTM“-Teilnehmerin erst zum Schluss. So besitze sie sogar noch ein weiteres Smartphone, welches sie nutzen würde.