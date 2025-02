„GNTM“-Star im Babyglück – für sie ist ihr drittes Kind ein Wunder

Seit ihrer Teilnahme an der zweiten Staffel von „GNTM“ ist der Name Fiona Erdmann Millionen von Fernsehzuschauern ein Begriff. Im Anschluss an das Format wirkte das Model in etlichen weiteren Sendungen mit, insbesondere als Kandidatin des „Dschungelcamps“ polarisierte die mittlerweile 36-Jährige.

+++ GNTM-Kandidatin betritt „Promi First Dates“-Studio – und dreht direkt wieder um +++

Privat hat das Model ihr ganz großes Glück bereits gefunden. Gemeinsam mit ihrem Partner Moe hat Fiona zwei gemeinsame Kids, der kleine Leo und die kleine Neyla sind der ganzen Stolz der kleinen Familie. Und nun konnte das Paar ihr drittes Wunder in ihre Arme schließen und das, obwohl der Weg dahin alles andere als einfach war.

„GNTM“-Star schwebt auf Wolke sieben

Erst im vergangenen Jahr musste Fiona Erdmann einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Denn nachdem sie bereits im Jahr 2021 ein Baby verloren hatte, informierte das Model seine Follower Anfang 2024 über ihre zweite Fehlgeburt. Doch der „GNTM“-Star und sein Partner Moe blieben zuversichtlich. Der Fernsehstar versicherte: „Uns geht es soweit gut! Wir haben diese Situation akzeptiert und kommen damit klar. Ich bin mir ganz sicher, alles im Leben hat einen Sinn. Es sollte eben nicht sein.“

Die anschließende Trauerphase scheint das Model gut überstanden zu haben. Und nur knapp ein Jahr später ging nun der Traum des Paares endlich in Erfüllung! Denn vor wenigen Monaten verkündete Fiona Erdmann auf ihrem Instagram-Account: „Ich habe immer an Wunder geglaubt – und du bist mein nächstes. Wir können es nicht erwarten, dich zu treffen.“ Auch Leo und Neyla konnten die Ankunft ihres Geschwisterchens kaum erwarten.

+++ Heidi Klum traut bei „GNTM“ ihren Augen kaum – „Noch nie gesehen“ +++

Und am 12. Februar 2025 war es dann endlich so weit. Der „GNTM“-Star brachte sein drittes Kind gesund auf die Welt. Zusammen mit zwei zuckersüßen Fotos verkündet Fiona Erdmann freudig am Valentinstag: „Welcher Tag könnte besser sein, um unser Glück zu teilen, als der Tag der Liebe? Um 5:30 Uhr ist unser Sohn mit 52 cm und 3.770 g gesund und putzmunter auf die Welt gekommen.“ Ihr kleiner Sohn macht die Familie des Models vollständig.

Der Fernsehstar schwebt auf Wolke sieben und teilt seinen Fans mit: „Wir nehmen uns gerade die Zeit, all die Liebe und Freude in vollen Zügen zu genießen.“ Auch einen ersten Blick auf ihren Nachwuchs dürfen ihre Fans werfen. Auf dem Foto beugt sich Fiona liebevoll über ihren Sohn und gibt dem Neugeborenen einen Kuss auf die Stirn.

Ob die Kinderplanung des „GNTM“-Stars nun abgeschlossen ist, verrät Fiona Erdmann nicht. Mit ihren drei kleinen Wundern scheint das Model nun aber erst einmal überglücklich zu sein.