GNTM-Kandidatin betritt „Promi First Dates“-Studio – und dreht direkt wieder um

Wieder einmal haben verschiedene Stars ihr Liebesglück in die Hände von Kuppler Roland Trettl gelegt. Bei „Promi First Dates“ mit dabei: GNTM-Kandidatin Aminata Sanogo.

Doch plötzlich stürmt das Model einfach aus dem „Promi First Dates“-Studio. Was ist denn da los?

Aminata Sanogo kennt man aus der neunten Staffel Germany’s Next Topmodel. 2014 schaffte sie es auf den vierten Platz von Heidi Klums Casting-Show. Seither ging es mit Aminatas Karriere steil bergauf. Doch bei einer Sache scheint es nicht wirklich zu klappen: In der Liebe. Kurz vor der Geburt ihres Sohns trennte sie sich von dem Kindsvater. Mit diesem habe sie eine sehr turbulente Beziehung geführt, schrieb sie damals auf Instagram. Jetzt versucht das Model es erneut mit dem Liebesglück. Ob sie es bei „Promi First Dates“ findet?

„Ich suche eine Frau, weil ich einfach genug Typen gedated habe. Bei Frauen geht es wirklich ums Herz, um sich auf eine deepere Ebene kennenzulernen“, sagt Amina im Interview. Doch noch bevor die GNTM-Kandidatin sich mit ihrer Verabredung einen schönen Abend machen kann, stürmt sie auf einmal aus dem „Promi First Dates“-Studio.

Plötzlich wird es im Studio ganz still

Als Aminata das Vox-Studio betritt, kann Kuppler Roland Trettl es schon kaum erwarten. „Ich war schon ganz gespannt, wie du hier reinkommst. Wie wird ein Model reingehen?“, fragt er die GNTM-Kandidatin. Das lässt Aminata sich nicht zweimal sagen – und stürmt aus dem Studio. „Ich zeigs dir“, kündigt sie an. Auch der Rest der „Promi First Dates“-Crew kann es kaum glauben. „Das ist so krass ey,“ und „Ja die kann das halt“, flüstern sie sich zu. Auch Trettl ist begeistert. „Sehr elegant“, lobt er.

Wenn Aminata mit ihren Catwalk-Künsten jetzt ihre Verabredung Katja genauso sehr flasht wie das „Promi First Dates“-Team, dürfte ja nichts mehr schiefgehen. Die ganze Folge des Vox-Klassikers kannst du dir auf RTL+ ansehen.