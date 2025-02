Heidi Klum mahnt Kandidatin: „GNTM ist keine Datingshow“

„GNTM“ feiert am 13. Februar den Auftakt der 20. Staffel. Im Laufe der Zeit hat sich die beliebte ProSieben-Show der modernen Welt angepasst. Statt der üblichen Model-Maße von groß und dünn sucht Heidi Klum (51) mittlerweile Models jeden Alters, jeder Kleidergröße und jeden Geschlechts. Auch die Körpergröße scheint mittlerweile sekundär – und das kommt Kandidatin Leila (22) aus Zirndorf mehr als zugute.

Am Mittwoch (5. Februar) hatten einige glückliche Zuschauer die Gelegenheit, einen exklusiven Blick auf die erste Episode der neuen „GNTM“-Staffel zu werfen. Im legendären Berliner Zoo-Palast rollten ProSieben und Joyn den roten Teppich aus, um ehemalige Kandidatinnen zu empfangen und die Premiere der Staffel auf der großen Kinoleinwand zu feiern. Auch wir von DER WESTEN waren dabei und konnten die ersten Szenen der 20. Staffel auf der Leinwand sehen.

Mit unter 1,70 Meter zählt Kandidatin Leila zu den Petite-Models. Zuspruch erhält die hübsche Brünette selbstverständlich von Heidis ältester Tochter, Leni Klum (20). Diese misst selbst nur süße 1,63 Meter auf dem Maßband. Ihren Traum vom Sieg muss Leila sich derzeit mit 50 Mädels und 50 Jungs teilen. Apropos Jungs: Auf diese scheint sich die 22-Jährige besonders zu freuen.

Schon beim Betreten der Studioräume fällt den Kandidatinnen sofort auf: Von den Männern fehlt jede Spur. Skepsis macht sich breit – auch bei Leila, die sich auf das Zusammentreffen mit ihren männlichen Kollegen besonders zu freuen scheint. Und wer weiß, vielleicht hilft ja ‚GNTM‘ nicht nur in Sachen Catwalk, sondern auch in Sachen Liebe weiter? Möglich wäre es!

Schließlich hat es bei den Kandidaten Grees ‚Grace‘ Zakhour und Armin Rausch auch geklappt. Am Set von „GNTM“ lernten sich die zwei Turteltauben 2024 kennen und lieben. Hofft Leila da etwa auf dasselbe Schicksal? In der Auftaktsendung gibt sie zu, dass sie durchaus offen dafür wäre. Doch Model-Mama Heidi stellt direkt klar: „’GNTM‘ ist keine Dating-Show.“ Na, ob das alle so sehen? Die kommenden Folgen werden mehr verraten.

ProSieben zeigt die Jubiläumsstaffel von „GNTM“ dienstags und donnerstags zur besten Sendezeit. Sendung verpasst? Kein Problem! Alle Folgen können Fans der beliebten Show ganz einfach auf Joyn nachschauen.