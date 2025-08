Heidi Klum findet erste graue Haare – aber nicht auf ihrem Kopf

Heidi Klum (52) ist und bleibt ein echtes Phänomen. Sie ist Mutter von vier Kindern, Model, Moderatorin, Powerfrau und jetzt auch: total entspannt mit dem Älterwerden.

In einem neuen Interview mit dem US-Magazin „People“ plaudert die „Germany’s next Topmodel“-Chefin ganz offen über Falten, Zukunftspläne und überraschende Körperstellen, an denen die ersten grauen Haare auftauchten.

Heidi Klum: „Graue Haare – aber nicht da, wo ihr denkt!“

„Früher dachte ich, dass 50 wirklich alt ist“, sagt Heidi. Heute sieht sie das natürlich ganz anders – und hat allen Grund dazu. Sie lebt das Leben, das sie liebt: zwischen TV-Jobs, Tom Kaulitz (35) und ihrer Patchwork-Familie. Doch selbst an Supermodels geht die Zeit nicht spurlos vorbei.

Die gebürtige Rheinländerin habe ein Silberhaar in der Augenbraue gefunden und eines an der Brustwarze, wie sie offen gesteht. Schock? Fehlanzeige. Panik? keine Spur. Im Gegenteil: Die Wahl-Kalifornierin freut sich auf die nächsten Jahre. „Ich glaube, ich werde noch viel Spaß haben“, sagt sie. Ihre Vision? Ein Leben voller Liebe, guter Laune und Menschen, die sie umgeben. Allen voran natürlich Ehemann Tom und ihre Kids Leni, Henry, Johan und Lou.

Auch eine Botschaft an andere Frauen hat sie parat: „Verstecke dich nicht in deinen Fünfzigern. Wir haben nur dieses eine Leben, also lebe es weiter“ Wer denkt, dass ab 50 Schluss mit Glamour ist, irrt gewaltig. Ihr Appell: „Heute ist es okay, älter zu sein. Ich habe das Gefühl, dass wir Falten und Rundungen an unserem Körper heute eher akzeptieren.“