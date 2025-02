„GNTM“-Umstyling: Mit DIESEM Promi hat niemand gerechnet

In diesem Jahr feiert die Prosieben-Show „GNTM“ einen ganz besonderen Geburtstag. Denn bereits seit 20 Jahren sucht Supermodel Heidi Klum nach den begabtesten Nachwuchsmodels des Landes. Und für die Jubiläumsstaffel hat sich die Model-Mama natürlich etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Denn auch in diesem Jahr dürfen sowohl Männer als auch Frauen teilnehmen. Dienstags zeigt der Sender den Wettbewerb der männlichen Kandidaten und donnerstags dürfen die weiblichen Kandidaten zeigen, was sie können. Doch mit DIESEM Gast der besonderen Art hätten wohl selbst die treuesten Fans der Erfolgsshow nicht gerechnet.

„GNTM“ hält Überraschungen bereit

Am 13. Februar ist es endlich wieder so weit und Heidi Klum darf ihren berühmten Satz von sich geben. Die Phrase „Nur eine von euch kann Germany’s Next Topmodel werden“ begleitet treue Fernsehzuschauer bereits seit dem Jahr 2006. Etliche Karrieren hat die Model-Mama schon angestoßen und mindestens genau so viele Träume zerplatzen lassen. Auch in diesem Jahr setzt das Supermodel auf Diversität und sucht nach einem Model, bei dem der Look und die Personality zusammenpassen.

Am Mittwoch (5. Februar) durften wenige Zuschauer exklusiv die erste Folge der neuen „GNTM“-Staffel anschauen. Im Berliner Zoo-Palast stolzierten ehemalige Kandidaten über den roten Teppich und nahmen anschließend im großen Kinosaal Platz. Nach einer persönlichen Videobotschaft von Heidi Klum flimmerten die ersten Szenen über die Kinoleinwand. Von erfahrenen Models bis hin zu Newcomern ist alles dabei.

Während knapp die Hälfte der 100 Kandidatinnen in die nächste Runde kommt, platzt für die restlichen Teilnehmer der große Traum vom „GNTM“-Sieg. Eine Kandidatin ist sogar so enttäuscht von ihrem Ausscheiden, dass sie im Wartebereich ihre Schuhe umher wirft. Die Enttäuschung der jungen Frau ist verständlich, denn die Vorschau am Anfang der Folge ist vielversprechend. Neben Heidi und ihrer Tochter Leni Klum werden etliche Prominente am Set vorbeischauen.

Unter anderem können sich die Zuschauer auf Naomi Campell, Eva Herzigová, Lena Gercke, Twiggy und natürlich die Kaulitz-Brüder freuen. Ein weiterer Special-Guest wird die Kandidaten außerdem beim berühmt-berüchtigten Umstyling überraschen. Und als die Nachwuchsmodels diesen Promi zu Gesicht bekommen, trauen sie ihren Augen kaum.

Große Überraschung beim Umstyling

Ganz aufmerksame Zuschauer hätten bereits im Voraus eins und eins zusammen zählen können. Für die meisten Fans von „GNTM“ wird dieser Gast jedoch eine große Überraschung darstellen. Am 26. Oktober besuchte Heidi Klum nämlich Klaas Heufer-Umlauf beim „Duell um die Welt“. Im Gepäck hatte sie knapp zwanzig Kandidaten der kommenden Jubiläumsstaffel.

Womit jedoch zu diesem Zeitpunkt niemand gerechnet hätte: Klaas Heufer-Umlauf wird den Models nur kurze Zeit später einen Überraschungsbesuch beim gefürchteten Umstyling abstatten. Als der Entertainer die Location betritt, können es die Kandidaten kaum fassen. Auch sie scheinen nicht zu wissen, dass der Fernsehstar eigentlich ein gelernter Friseur ist. Ob Klaas den Nachwuchsmodels letzten Endes wirklich die Haare schneiden wird, gibt die Vorschau zu Beginn der ersten Folge jedoch noch nicht preis.

Wie die Jubiläumsstaffel von „GNTM“ bei den Fans des Formats ankommen wird, bleibt vorerst abzuwarten. Die erste Folge der Show ist auf jeden Fall vielversprechend.