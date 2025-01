GNTM-Star Marie Nasemann: „Ich gehe nachts nicht durch Parks“

Die meisten dürften Marie Nasemann noch durch ihre Teilnahme an „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) kennen. Im Jahr 2009 belegte sie im Finale der ProSieben-Castingshow den dritten Platz.

Seitdem hat sich einiges getan. Marie Nasemann ist vom schüchternen GNTM-Model zu einer selbstbewussten Schauspielerin geworden, die sich nicht davor scheut, auch mal ernstere Themen anzusprechen. Was sie nun auf ihrem Instagramaccount teilt, macht einen sprachlos.

GNTM-Star Marie Nasemann macht trauriges Geständnis

Vor kurzem war Marie Nasemann in dem Podcast „Family Feelings“ von Regisseurin Elsa van Damke zu Gast. Die beiden Frauen haben unter anderem über das Thema sexuelle Gewalt gesprochen. Denn die ehemalige GNTM-Finalistin hat selbst Erfahrungen in dem Bereich machen müssen wie sie erzählt.

+++ „Dschungelcamp“, „GNTM“ und Co.: Änderungen lassen staunen – jetzt erwartet Zuschauer DAS +++

„Wenn man mal wirklich alles mitzählt und nicht sagt, Hand am Arsch ist quasi schon Standard, waren es bei mir sieben Übergriffe. Ich habe über ganz viele Sachen auch mit meinen Eltern gar nicht gesprochen, weil ich gar nicht wusste, was bringt es, wenn ich anderen Leuten davon erzähle“, so die 35-Jährige in dem Podcast.

GNTM-Star spricht sich aus

Im Anschluss an die Folge postet sie auch nochmal ein Statement auf Instagram. Dort heißt es: „Alle reden von mehr Sicherheit in diesem Land. Ich kann euch sagen, dass ich mich schon lange nicht mehr sicher fühle. Ich meide abends die U-Bahn, ich gehe nachts nicht durch Parks und ich habe mein Handy immer griffbereit.“

+++ GNTM: Zuschauer werden nach erstem Trailer deutlich – „Unangenehm“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Weiter schreibt Marie Nasemann: „Ich habe Angst vor Männern. Gewaltvolle, wütende Männer. Und dabei spielen weder Nationalität noch Hautfarbe eine Rolle. Diese Männer gibt es auf der ganzen Welt. Ich hatte in München genauso Angst wie in Berlin, wie in Hamburg, auf dem Land oder im Ausland.“