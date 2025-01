GNTM: Zuschauer werden nach erstem Trailer deutlich – „Unangenehm“

Das Warten hat für viele Fans bald ein Ende: Die neue Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) steht in den Startlöchern. Heidi Klum begibt sich ab dem 13. Februar wieder auf die Suche nach den talentiertesten Nachwuchsmodels Deutschlands.

Es ist dabei eine ganz besondere GNTM-Staffel für Chefin und Modelmama Heidi Klum: Sie feiert das 20. Jubiläum der ProSieben-Sendung. Auf Instagram sehen die Fans nun exklusive Eindrücke der Dreharbeiten in Form eines Trailers. Doch die Reaktionen darauf fallen jedoch gemischt aus.

GNTM kehrt mit großem Knall zurück

Bunter, glamouröser, größer – die 20. Staffel der ProSieben-Sendung GNTM soll etwas ganz Besonderes werden. Der erste Trailer, der am Mittwoch (15. Januar) auf Instagram veröffentlicht wurde, gibt einen Vorgeschmack darauf, was die Zuschauer in diesem Jahr erwarten wird.

„20 Jahre Germany*s Next Topmodel by Heidi Klum. Dieses Jubiläum muss gebührend gefeiert werden. Von Leni Klum, die vor 20 Jahren noch als kleines Kind am Set war, bis hin zu Bill und Tom Kaulitz und weiteren besonderen Guestjudges, ihr könnt gespannt sein“, heißt es zu dem Video. Wie kommen die ersten Bilder wohl bei den Fans an?

GNTM-Zuschauer haben gemischte Gefühle

Die Kommentare unter dem Instagrambeitrag überschlagen sich förmlich. Während einige den Start der neuen Staffel kaum erwarten können, üben andere herbe Kritik:

„Mich würde freuen, wenn nicht vor den Folgen immer soviel von Euch gespoilert wird. Das nimmt einfach die Spannung, wenn man schon vorher die prominenten Juroren, die Outfits und Höhepunkte gezeigt bekommt. Ist wie Geschenke auspacken vor Weihnachten.“

„Ihre Tochter Leni will in der Sendung mitmachen und kann kein Deutsch? Das finde ich echt schade.“

„Die Sendung ist zum Familienbetrieb geworden.“

„Unangenehm, dass sie ihre ganze Familie da platziert.“

„Seit dem die Männer letztes Jahr mitmachen, ist das totaler Blödsinn.“

ProSieben zeigt die neue Staffel von GNTM ab dem 13. Februar 2025 immer dienstags und donnerstags im TV-Programm. Die Folgen gibt es im Anschluss auch in der Mediathek bei Joyn.