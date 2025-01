Heidi Klum: Nach den Golden Globes erreicht sie die peinliche Nachricht

Am Sonntagabend (5. Januar) versammelten sich die Stars und Sternchen zur wohl glamourösesten Preisverleihung des Jahres: In Los Angeles wurden wieder einmal die Golden Globes verliehen. Zwar ist Heidi Klum keine Schauspielerin, doch ihr Name steht seit Jahren fest auf der Gästeliste.

Neben den Gewinnern des Abends und der Preisverleihung an sich spielen auch die Outfits der Prominenten eine wichtige Rolle. Am Tag nach den Golden Globes 2025 gibt es zahlreiche Experten, welche die Outfits der Schönen und Reichen bewerten. Supermodel Heidi Klum kommt da eher nicht so gut weg…

Heidi Klum sorgt für Aufsehen

Die GNTM-Chefin erscheint mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz auf dem roten Teppich der Preisverleihung. Während ihr Gatte zu einem schwarzen, schlichten Anzug griff, erschien Heidi Klum in einem giftgrünen, engen Kleid. Mit einem tiefen Ausschnitt und einem mittigen Beinschlitz sorgt die 51-Jährige für Aufsehen.

Damit setzte sie einen deutlichen Kontrast zum vergangenen Jahr. Dort erschien das deutsche Model nämlich in einem pompösen, roten Kleid, welches vor allem durch seine lange Schleppe auffiel. Ihre Garderobe in diesem Jahr kommt im Gegensatz dazu nicht bei allen so gut an.

Model steht in der Kritik

Am Tag nach der Verleihung hagelt es Kritik für Heidi Klum. Die britische Boulevardzeitung „Daily Mail“ setzte sie kurzerhand auf die „Worst-Dress-Liste“ und schrieb dazu: „So 2000er! Model Heidi Klum trug ein unerwartetes, durchsichtiges smaragdgrünes Kleid mit Ausschnitten an Brust und Bauch.“

In den sozialen Medien fällt das Urteil der Fans gemischt aus. „Letztes Jahr sah sie wirklich traumhaft aus. Dieses Jahr leider nicht“, kommentiert eine Nutzerin auf Instagram beispielsweise. Ein anderer schreibt dahingegen: „Sie sieht unglaublich gut aus!“