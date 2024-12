Heidi Klum verrät – pikanter Brauch zu Silvester ist ihr heilig

Bald wird das neue Jahr eingeläutet! Dies bedeutet nicht nur, dass in den eigenen vier Wänden gefeiert wird, sondern auch bei den Stars knallen die Korken. Während jeder seine ganz eigene Tradition verfolgt, wird es bei Supermodel Heidi Klum besonders spannend zugehen.

Aber Achtung – es wird pikant!

Heidi Klum gönnt sich Auszeit

Heidi Klum genießt gerade eine Auszeit abseits des Medienrummels. Das Wort „Schneehase“ hat sie dabei wortwörtlich genommen! Gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz, ihren Kindern und Schwager Bill Kaulitz erobert sie die verschneiten Pisten in Aspen – samt gehäkelter Hasenmütze.

Viel interessanter wird es hingegen auf dem Instagram-Account des Supermodels. Dort ist Heidi regelmäßig im Austausch mit ihren stolzen 12,3 Millionen Followern – und fragt gleich mal nach den bevorstehenden Silvesterplänen ihrer Fans.

Heidi Klum verrät Pikantes

„Habt ihr eine Tradition an Silvester?“, titelt Heidi unter ein Reel. Während sie diese Frage an ihre Fans richtet, zeigt sich das Supermodel selbst in einem Set aus roter Unterwäsche: Ein Tanga mit Spitzenband und ein passender BH im transparenten Triangel-Design. Das Video endet genau an der Grenze des Erlaubten – ein cleverer Schachzug, der die Fantasie ihrer Fans anheizt.

Heidis Antwort auf ihre eigene Frage? „Für mich…ist es rote Spitze.“ Damit folgt sie einer alten Tradition: Rote Unterwäsche soll Glück, Erfolg und Liebe im neuen Jahr bringen. Ein Zeichen, dass Heidi Klum nicht nur modisch, sondern auch traditionsbewusst ins Jahr 2025 startet.

Was ihre Fans an Silvester tragen? Das bleibt vorerst ein Geheimnis. Denn wie so oft lässt Heidi die Kommentarfunktion unter ihrem Post deaktiviert. Eines ist jedoch sicher: Mit ihrer pikanten Tradition sorgt Supermodel Heidi Klum für einen Jahresausklang, der in Erinnerung bleibt.