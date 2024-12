Heidi Klum nackt bei GNTM? Erste Set-Bilder zur neuen Staffel enthüllt!

Das erwartet die Fans! Lange dauert es wohl nicht mehr, bis die neue Jubiläumsstaffel von „Germany’s next Topmodel“ über die Bildschirme flimmert. Heidi Klum feiert 20 Jahre GNTM und hat sich dafür offenbar etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Im Netz tauchen jetzt erste Bilder vom Set auf. Und die versprechen so einiges!

Heidi Klum nackt bei GNTM?

Auf ihrem Instagram-Kanal teilt Heidi Klum Fotos von sich vom Opener-Dreh – jene Szenen, die die Sendung im TV einleiten. Und auf den ersten Blick scheint es tatsächlich so, als sei sie nackt!

Heidi lehnt sich auf einen Tisch, trägt nichts weiter als roten Lippenstift und rote Fingernägel. Die Zuschauer sehen lediglich einen Teil ihres Oberkörpers und der ist textilfrei! Ob das Topmodel nun wirklich nichts anhat oder einen hautfarbenen, trägerlosen Body trägt, bleibt wohl Heidis süßes Geheimnis.

Ihre Fans zumindest freuen sich bereits riesig auf die neue GNTM-Staffel und finden die Bilder hot. So heißt es in den Kommentaren, die die 51-Jährige mittlerweile wohl wieder gesperrt zu haben scheint:

„Queen“

„Du bist die schönste Frau der Welt“

„Wunderschön“

„Ich freue mich so“

Doch wann genau läuft denn nun der neue Opener mit Heidi Klum im TV? Wann die Jubiläumsstaffel bei ProSieben gezeigt wird, ist noch nicht bekannt.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In den vergangenen Jahren fiel der Startschuss für die jeweiligen neuen GNTM-Staffeln immer im Februar. Und schenkt man TikToker Dimi Adams Glauben, sollen die brandneuen Folgen am 13. Februar 2025 an den Start gehen. ProSieben selbst hat sich noch nicht dazu geäußert.

GNTM 2025: Erste Infos

Was man aber schon weiß, ist, dass auch wie schon 2024 wieder Frauen und Männer die Chance auf den Topmodel-Titel haben. Und auch ein Weltstar wurde bereits von Heidi angekündigt: Model-Ikone Naomi Campbell höchstpersönlich soll eine der Gastjuroren sein. Darüber hinaus wird auch Heidi Klums Modeltochter Leni erneut mit von der Partie sein und sich in der Show zeigen.