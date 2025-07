„GNTM“-Star macht intimes Geständnis – „Das triggert mich so hart“

Sara Nuru, die Gewinnerin der vierten Staffel von „GNTM“, beweist, dass sie mehr als nur ein Model ist. Seit ihrem Sieg im Jahr 2009 hat sie sich als Unternehmerin und Familienmensch weiterentwickelt. Der „Bunte“ zufolge, sprach sie bei einem Event in München offen über ihre Karriere, die Herausforderungen der Mutterschaft und ihre sozialen Ziele.

Mit ihrer Schwester gründete Sara 2016 das Unternehmen „nuruCoffee“, das fairen Handel und soziale Projekte in Äthiopien unterstützt. Trotz vieler Meilensteine betont sie, wie wichtig es ist, sich selbst Zeit und Raum zu geben.

„GNTM“-Siegerin beschreibt ihren Werdegang

Dem Publikum des „Businettes Female Founders Summits“ erzählte Sara Nuru, wie sie nach ihrem Sieg bei „GNTM“ eine neue berufliche Erfüllung suchte. Irgendwann reichte ihr das Modeln nicht mehr. „Ich wollte es mir und anderen abseits davon beweisen. Rückblickend weiß ich: Ich hatte eine Quarter-Life-Crisis“, sagte sie. Gemeinsam mit ihrer Schwester gründete sie ein Unternehmen, das äthiopische Frauen durch fairen Kaffeehandel stärkt.

Familie hat für die beiden Schwestern inzwischen eine hohe Priorität. In den letzten zweieinhalb Jahren erweiterte sich ihre Familie um vier Kinder. „Alle 10 Monate kam ein Baby“, berichtet Sara lachend. Einen Ausgleich zwischen Unternehmen und Mutterschaft zu schaffen, bleibt für sie eine ständige Herausforderung. Gleichzeitig betont sie: „Das Soziale steht immer über dem Wirtschaftlichen.“

Sara Nuru gibt private Einblicke

Im Oktober 2024 machte Sara die Geburt ihres zweiten Kindes öffentlich und postete ein Bild, das sie beim Stillen zeigt. Trotz der Einblicke hält sie die Namen ihrer Kinder und Details ihrer Beziehung privat. Im Jahr 2023 heiratete sie einen Medienmanager auf einem Weingut nahe Zürich, wo die Familie lebt. Private Informationen teilte sie bisher gezielt und wohlüberlegt.

Sara Nuru sprach auch über die Balance zwischen Muttersein und Beruf. „Es ist viel verbunden mit schlechtem Gewissen oder dem Gedanken: ‚Ich kann es noch besser machen.’“ Ihre ältere Tochter merkte einmal an: „Papa arbeitet, Mama nicht,“ was Sara emotional aufwühlte. Das Model gesteht: „Das triggert mich so hart!“

Sara Nuru zeigt, dass sie über ihren Sieg bei „GNTM“ hinaus eine inspirierende Persönlichkeit ist. Sie kombiniert soziale Verantwortung, beruflichen Erfolg und familiäres Leben. Ihre Ehrlichkeit und ihr Engagement machen sie zu einem Vorbild für Frauen, die ihren eigenen Weg zwischen Beruf und Familie suchen.

