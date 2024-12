Heidi Klum: Neues Bild ist Millionenschwer – „That’s hot“

Die „Germanys Next Top Model“-Jurorin Heidi Klum (51) ließ das vergangene Wochenende alles andere als ruhig zugehen. So war sie auf einer glamourösen Weihnachtsfeier mit einer überaus prominenten Gästeliste eingeladen. Dabei lud Kathy Hilton, die Mutter von Paris Hilton (43) und Schwester Nicky Rothschild (41), in ihr luxuriöses Anwesen in Los Angeles ein.

Zu den weiteren geladenen Stars zählten unter anderem Sängerin Demi Lovato (32), Designerin Rachel Zoe (53) und Kathy Hiltons Schwester Kyle Richards (55).

Heidi Klum: Stilvoller Auftritt mit modischem Blickfang

Doch mit welchem Outfit überzeugte dabei Topmodel Heidi Klum? Sie erschien in einem schwarzen Bustierkleid, das mit einem hohen Beinschlitz und funkelnden Akzenten versehen war.

Auf Instagram ließ sie durch den Post eines Erinnerungsfotos den eindrucksvollen Abend Revue passieren. „Weihnachten bei den Hiltons. Sind wir verwandt oder ist das nur die Reihenfolge? Fünf Blondinen“, lautete ihre Fotobeschreibung. Zudem fügte sie auch den Paris-Hilton-Spruch „That’s Hot“ hinzu.

Bei der Betrachtung des Schnappschusses stechen besonders die schillernden und edlen Kleider der fünf Blondinen ins Auge. Familie Hilton setzte auf besonders exquisite Modelle. Laut der Daily Mail wählten sie Kleider aus Nicky Rothschilds Festtagskollektion für die australische Designerin Rebecca Vallance.

Kathy Hilton trug ein rotes Pailletten-Minikleid mit silbernen Schleifen, wogegen Tochter Paris eine Variante in Hellblau wählte. Tochter Nicky setzte auf eine bodenlange Robe mit ebenfalls einer Schleife am Ausschnitt als Highlight. „In meiner Merlot-Ära“, beschrieb Nicky Rothschild ihr Kleid, das sie in einem Instagram-Clip zeigte.

Paris Hilton gab in einer Instagram-Story außerden einen Einblick in das festliche Ambiente mit geschmücktem Weihnachtsbaum, indem die Gäste die Feier genießen konnten. „Niemand liebt Weihnachten so sehr wie Kathy Hilton“, schrieb sie zu ihrem Video, das die aufwendige Dekoration zeigt.