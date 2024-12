Heidi Klum warnt Kinder eindringlich – „Macht mich noch nicht zur Oma!“

Heidi Klum ist als Model-Mama schlechthin bekannt. Doch die international bekannte Entertainerin hat nicht nur Ratschläge für Nachwuchstalente auf dem Laufsteg in petto. Diesmal richtet sich ihr gut gemeinter Lebensrat an die wichtigsten Menschen in ihrem Leben: Ihre eigenen Kinder.

Und wie man es von der Powerfrau erwartet, geht es dabei nicht nur um oberflächliche Tipps, sondern um handfeste Lektionen fürs Leben – mal frech, mal ernsthaft, aber immer mit einer klaren Botschaft.

Heidi Klum spricht Warnung an ihre Kinder aus

„Benutzt Kondome – macht mich noch nicht zur Oma!“ Mit diesem unverblümten Hinweis wendet sich Klum an ihre beiden Söhne, Henry und Johan. Doch es bleibt nicht nur bei Verhütungstipps. „Seid nett!“ lautet ein weiterer Rat der Model-Mama, wie sie im Gespräch mit dem „Times Magazine“ verrät. Denn für Klum zählt nicht nur, wie man aussieht, sondern vor allem, wie man mit anderen umgeht.

Für ihre Töchter Leni und Lou hat Heidi ein anderes Motto parat: „Behauptet euch als Frauen in dieser Welt.“ Selbstbewusstsein ist für die 51-Jährige kein Geschenk, sondern etwas, das von klein auf vermittelt werden muss. In einem früheren „Stern“-Interview erklärte sie: „Meine Töchter haben von Anfang an positive Dinge von mir gehört. Einfach so, im Alltag. Und natürlich haben sie sich viel abgeschaut. Es ist wichtig, Selbstliebe und Selbstbewusstsein auch vorzuleben.“

Heidi Klum appelliert an ihre Töchter

Doch Heidi Klum geht noch weiter: Frauen sollten frei entscheiden können, was sie tun, tragen oder lieben. Für sie ist es fundamental, dass niemand ihnen vorschreibt, wie sie ihr Leben gestalten sollen. „Und wir Frauen sollten uns gegenseitig unterstützen, statt uns niederzumachen oder neidisch zu sein.“ Diese feministische Grundhaltung zieht sich durch all ihre Erziehungsprinzipien – für Söhne wie Töchter gleichermaßen.

+++„GNTM“: Heidi Klum traut ihren Augen kaum – „Schon verrückt“+++

Auch beim Thema Manieren versteht Heidi keinen Spaß. Der Umgang mit anderen Menschen soll respektvoll und wertschätzend sein. Ihr Credo: „Behandelt jeden so, wie ihr selbst behandelt werden möchtet.“ Dabei predigt sie nicht nur, sondern lebt es vor – schließlich lernen Kinder am meisten durch Beobachtung.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Mit diesen Tipps dürfte Heidi Klums Rasselbande bestens gewappnet sein – sowohl für die Modewelt als auch fürs Leben.