Zollverein in Essen macht es öffentlich – darauf haben Ruhrpott-Fans gewartet

Das UNESCO-Welterbe Zeche Zollverein in Essen zählt zu den eindrucksvollsten Industriedenkmälern Europas. Einst als „schönste Zeche der Welt“ bezeichnet, ist es heute weit mehr als ein Erinnerungsort an die Zeit des Steinkohlebergbaus. Das Gelände hat sich zu einem kulturellen und wirtschaftlichen Zentrum im Ruhrgebiet entwickelt, das jährlich rund 1,7 Millionen Menschen anzieht. Neben Museen, Ausstellungen und kreativen Arbeitsplätzen finden hier auch regelmäßig Veranstaltungen statt.

Eine dieser Veranstaltungsreihen ist der Sonn-Talk #halbzwölf, der zuletzt im Jahr 2024 in Halle 12 auf dem Gelände von Zollverein in Essen stattfand. Und jetzt haben Ruhrpott-Fans endlich Gewissheit: Die Reihe wird 2025 fortgesetzt! Das Format greift eine alte Tradition aus dem Ruhrgebiet auf: den Frühschoppen. Früher trafen sich Bergleute sonntags um halb zwölf in der Kneipe – bei Herrengedeck und Mettbrötchen, während die Kinder Limo oder Cola tranken. Diese nostalgische Erinnerung bildet den Rahmen für eine Talkreihe, die mit Humor, Musik und spannenden Gästen immer wieder für Überraschungen sorgt.

Zollverein in Essen: Event-Reihe im Industriedenkmal

Am 4. Mai 2025 wird der bekannte Musiker, Moderator und Entertainer Götz Alsmann zu Gast bei #halbzwölf auf Zollverein in Essen sein. Mit seiner stilprägenden Mischung aus Jazz, Swing und Rockabilly sowie seiner jahrelangen Erfahrung als Fernsehmoderator bringt Alsmann alles mit, was diesen Talk besonders macht. In der Sendung „Zimmer frei“ begeisterte er 20 Jahre lang das Publikum – ein Format, das mit seiner Mischung aus Gespräch, Spiel und Musik dem Sonn-Talk auf Zollverein in Essen durchaus ähnelt.

Gastgeber Peter Großmann, bekannt aus dem ARD-Morgenmagazin, sorgt dafür, dass jede Ausgabe von #halbzwölf auf Zollverein in Essen ihren ganz eigenen Charakter erhält. Mal heiter, mal nachdenklich, aber immer unterhaltsam. Die Gespräche entwickeln sich spontan, und auch das Publikum wird auf unterhaltsame Weise einbezogen. Dabei steht nicht nur der prominente Gast im Mittelpunkt, sondern auch das besondere Ambiente der Halle 12, die Teil des historischen Industriedenkmals ist.

Nach Götz Alsmann noch weitere Termine

Die weiteren Termine für #halbzwölf auf Zollverein in Essen stehen ebenfalls fest: Am Sonntag, 31. August, und am Sonntag, 7. Dezember, wird das Format mit neuen Gästen fortgesetzt. Auch dann darf mit einem abwechslungsreichen Programm gerechnet werden, das sich zwischen Tiefgang und Leichtigkeit bewegt – genau so, wie es die Menschen im Ruhrgebiet lieben.

Die Tickets für den Talk mit Götz Alsmann am 4. Mai 2025 auf Zollverein in Essen kosten 19 Euro, ermäßigt 12 Euro. Sie sind online und telefonisch erhältlich, außerdem im Besucherzentrum Ruhr auf dem Gelände der ehemaligen Zollverein-Kohlenwäsche. Wer spontan kommt, kann sein Ticket auch an der Tageskasse erwerben.

Die Stiftung Zollverein hat sich dem Erhalt und der Weiterentwicklung des UNESCO-Welterbes verschrieben. Als Eigentümerin der übertägigen Anlagen sorgt sie dafür, dass Zollverein in Essen nicht nur Denkmal, sondern auch lebendiger Ort der Begegnung bleibt. Formate wie #halbzwölf sollen dieses Ziel auf unterhaltsame Weise erreichen – ganz im Sinne des kulturellen Wandels, den die Region durchlebt.