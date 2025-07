Borussia Mönchengladbach: Es wird konkreter! Juwel-Abgang steht bevor

So richtig schlau wird man bei Borussia Mönchengladbach aus der vergangenen Saison nicht. Das Verpassen der europäischen Plätze war sicher für viele Fans nach dem zwischenzeitlichen Saisonverlauf eine herbe Enttäuschung. Dennoch wirkt es nicht so, als wollte der Verein in der Sommerpause große Veränderungen im Kader vornehmen.

Borussia Mönchengladbach setzt erneut auf Leihen, um die Entwicklung junger Talente zu fördern. Die Transferaktivitäten des Vereins verliefen zuletzt minimal. Seit den Verpflichtungen von Kevin Diks und Jens Castrop hat sich keine Bewegung ergeben. Der Fokus scheint derweil auf möglichen Spielerabgängen zu liegen, bevor weitere Transfers realisiert werden.

Abgänge bei Borussia Mönchengladbach

Ein Abgang von Ko Itakura, für den Eintracht Frankfurt Interesse zeigt, steht weiterhin aus. Gleichzeitig könnte eine Leihe anstehen. Nach dem Verkauf von Stefan Lainer zu RB Salzburg könnte Winsley Boteli, ein U23-Talent, den Verein verlassen. Borussia Mönchengladbach prüft offenbar die Ausleihe des Stürmers.

+++Aus und vorbei: BMG-Bosse treffen Entscheidung+++

Noah Pesch und Winsley Boteli forderten eine klare Perspektive für die Profimannschaft. Beide signalisierten Bereitschaft, bei ausbleibender Spielzeit den Verein zu wechseln. Boteli soll nun ausgeliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln. Ziel könnte ein Klub in seinem Heimatland sein.

Boteli vor Leihe in die Schweiz

Wie „Fohlenhautnah“ berichtet, steht Boteli kurz vor einem Wechsel in die Schweiz. Eine einjährige Leihe soll geplant sein. Der FC St. Gallen gilt als wahrscheinlicher neuer Verein. Schon in der Vergangenheit äußerte Boteli den Wunsch, in die Schweiz zurückzukehren.

Borussia Mönchengladbach scheint diesem Wunsch jetzt nachzukommen. Schließlich könnte es für beiden Seiten von Nutzen sein, wenn Boteli auf regelmäßigere Spielzeit kommt. Währenddessen warten Fans weiterhin auf Sommer-Neuzugänge bei den Fohlen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.