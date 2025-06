Borussia Mönchengladbach: Seoane vor Wechsel zu Top-Klub? Jetzt spricht ER Klartext

Vor zwei Jahren hat Gerardo Seoane bei Borussia Mönchengladbach angeheuert. Was man genau von ihm erwarten konnte, wussten die Fohlen-Fans damals nicht. Der Halb-Spanier hatte eine überragende Zeit bei den Young Boys in der Schweiz – und eine durchwachsene bei Leverkusen. Mit Spannung fragte man sich also: Wie würde es bei Gladbach laufen?

Im ersten Jahr fast der Abstieg, im zweiten knapp Europa verpasst – „durchwachsen“ scheint auch hier das richtige Wort. Wirklich ins Herz geschlossen hat man Seoane in Gladbach bislang nicht. Jetzt wurde sogar konkret über einen Wechsel zu einem europäischen Spitzenklub spekuliert. Doch nun spricht sein Berater Klartext.

Borussia Mönchengladbach: Seoane zum FC Sevilla?

Wie aus dem Nichts stand plötzlich ein Gerücht im Raum: Gerardo Seoane soll vor einem Engagement beim FC Sevilla stehen. Laut dem belgischen Transferexperten Sacha Tavolieri sei der FC Sevilla an Seoane interessiert, weil man dort von seinen Qualitäten überzeugt sei.

Wie Tavolieri weiter berichtet, habe Sevilla wohl bereits Kontakt zu Seoane aufgenommen, um ihm einen Zweijahresvertrag anzubieten. Gespräche zwischen beiden Parteien sollen, so der Bericht, bereits laufen. Auch Seoane selbst soll Interesse an der Aufgabe gezeigt haben.

Berater spricht Klartext

Zunächst dementierte der Transferexperte Fabrizio Romano das Gerücht. Laut seinen Informationen stehe der Argentinier Matías Almeyda kurz vor der Unterzeichnung eines Dreijahresvertrags beim FC Sevilla. Jetzt ließ auch ein Statement von Seoanes Berater Jose Noguera nicht lange auf sich warten.

Gegenüber „Sky“ erklärte Noguera: „Die Gerüchte stimmen nicht. Es gibt kein Angebot vom FC Sevilla und keine Verhandlungen. Gerardo hat bei der Borussia einen gültigen Vertrag und plant bereits die kommende Saison. Er will in Gladbach bleiben und befasst sich nicht mit einem Abgang.“

Seoanes Vertrag bei Borussia Mönchengladbach läuft noch bis 2026. Stand jetzt würde man also ins letzte Vertragsjahr gemeinsam gehen. Auch das scheint der Plan zu sein: Zusammen wird man an der Kaderplanung für die kommende Saison arbeiten. In Anbetracht der sportlichen Ergebnisse im kommenden Jahr dürfte anschließend über eine mögliche Vertragsverlängerung entschieden werden.