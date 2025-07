Rewe-Kunden stinksauer – als der Supermarkt reagiert, wird es nur noch schlimmer

Na, da scheinen die Fronten aber mal so richtig verhärtet! Rewe gehört zu den beliebtesten Supermärkten der Republik, lockt täglich Tausende Kunden in die Filialen. Logisch, dass man Online-Werbung für besondere Produkte oder Preisaktionen startet. Eine Werbeanzeige über „Whipped Garlic Butter“ sorgt aber für einen Schlagabtausch zwischen Kunden und Rewe, der es in sich hat!

Die Diskussion ist in der Folge derart eskaliert, dass es nicht mal primär um das Lebensmittel geht, sondern darum, warum einige Kunden gar nicht mehr bei Rewe einkaufen wollen! Aber der Reihe nach…

Rewe-Kunden stinksauer auf Supermarkt

Alles fing mit einer Werbeanzeige auf Facebook an. Rewe zeigt ein appetitliches Bild von „Whipped Garlic Butter“, schreibt dazu: „Manchmal sind es die kleinen Dinge, die ein BBQ besonders machen: Unsere Whipped Garlic Butter ist herrlich fluffig und aktuell bei Grillabenden richtig angesagt. Einmal probiert, immer serviert!“ So weit, so lecker.

Doch einige Kunden regen sich über den englischen Begriff auf – die Soße sei ja schließlich auch als „Knoblauchbutter“ längst bekannt. Ein Mann schreibt offen: „Was soll dieser Anglizismus eigentlich immer? Früher war es Knoblauchbutter und gehörte einfach dazu, auch in den 1980ern schon. Aus Butter und Knoblauch selbst gemacht.“ Das lässt das Social-Media-Team von Rewe nicht auf sich sitzen, kontert: „Tatsächlich sind jetzt aber 45 Jahre später und die Welt hat sich zum Glück weiterentwickelt.“ RUMMS!

Mit dieser Werbung für Knoblauchbutter sorgte Rewe für heftigen Streit. Foto: Rewe

„Edeka wird euch schon noch schlucken“

Ob dieser scharfe Ton gegen Kunden wirklich sein muss? Umstritten. Denn dadurch werden andere auf den Plan gerufen. So schreibt eine Frau: „Und wo ist da eine Weiterentwicklung, einer uralten Sache eine englische Bezeichnung zu geben?“ Rewe kontert auch hier wieder, schreibt: „Es ist einfach nur ein Rezept. Wir leben im Jahr 2025 und die englische Sprache hat mittlerweile auch Deutschland erreicht – wir beruhigen uns alle wieder.“

Pustekuchen! Jetzt lecken weitere Kunden Blut, greifen Rewe frontal an. Eine Kundin: „Diese Antwort ist einfach nur überheblich. Ich habe immer weniger Lust, bei Rewe einzukaufen. Habe soeben meine Bestellung storniert!“ Ein anderer Mann schlägt in die gleiche Kerbe, stichelt: „Was für eine schwachsinnige Antwort von Rewe! Kein Wunder, dass eure Kunden immer weniger werden. Edeka wird euch schon noch schlucken.“ Bleibt zu hoffen, dass sich die Gemüter wirklich bald beruhigen…