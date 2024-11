Heidi Klum: Tom Kaulitz verrät irres Morgenritual – „Fühlt man sich schlecht“

Heidi Klum und Tom Kaulitz schweben auch nach fünf Jahren Ehe immer noch auf Wolke sieben. Bei öffentlichen Auftritten wirken sie nach außen hin wie ein Herz und eine Seele. Doch wie sieht es hinter den Kulissen aus? Der „Tokio Hotel“-Star plaudert nun aus dem Nähkästchen und verrät, wie so ein typischer Morgen bei den beiden aussieht.

Heidi Klum entpuppt sich als Frühaufsteherin

In seinem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“, den er mit seinem Zwillingsbruder führt, spricht Tom Kaulitz über das Zusammenleben mit seiner Liebsten. Wie es scheint, lebt Heidi Klum ganz nach dem Motto: Der frühe Vogel fängt den Wurm.

„Ich bin sehr früh aufgestanden, um sieben Uhr. Aber von alleine, weil meine Frau wieder von alleine aufgewacht ist und schon angefangen hat, den Montag zu starten“, erzählt der „Tokio Hotel“-Star in der neusten Folge des Podcasts. Wie es scheint, hat die GNTM-Chefin am frühen Morgen schon jede Menge Energie. Das löst wiederum etwas bei Tom aus, wie er beichtet.

Tom Kaulitz verrät Detail zu Heidi Klum

„Wenn ich dann höre, dass Heidi schon wach ist und schon ihren Tag anfängt… Ich hatte nämlich meinen Wecker eigentlich auf 7.30 Uhr gestellt und geplant, noch ein paar Mal zu snoozen. Spätestens um acht Uhr wollte ich loslegen. Aber wenn ich dann höre, dass die Dusche schon an ist, die Kaffeemaschine an ist, sie rumläuft und die Hunde auch schon wach sind – dann fühlt man sich schlecht“, so der 35-Jährige.

Bill Kaulitz möchte daraufhin wissen, ob sich das Paar nicht einen gemeinsamen Wecker stellt. „Heidi stellt sich ja nie einen Wecker. Sie wacht immer von alleine auf“, verrät sein Bruder kurzerhand. Na, wer hätte das gedacht?