Heidi Klum: Kurz nach „GNTM“ gibt es keinen Zweifel

Heidi Klum (51) sucht nicht nur nach Topmodels, sondern auch nach Top-Quoten. Seit 2006 begeistert ihre Castingshow „Germany’s next Topmodel“ die deutschen Zuschauer. Mittlerweile sind Models jeden Alters, jeder Größe und unabhängig vom Geschlecht dabei.

Am Donnerstagabend (1. Mai) ging es bei einem spektakulären Shooting hoch hinaus. Doch am Ende hieß es für Samuel (23): „Ich habe leider kein Foto für dich.“ In der 18. Folge musste er die Show verlassen. Doch wie viele Zuschauer sahen sein Aus?

„GNTM“: Heidi Klum erreicht die Nachricht

Heidi Klum hat Grund zur Freude! „GNTM“ dominierte die Primetime und schlug laut „DWDL“ alle anderen Formate. Mit einem Marktanteil von 14,3 Prozent in der Zielgruppe war ProSieben unschlagbar. 560.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren verfolgten die Show gebannt. Ein echter Erfolg!

Die Gesamt-Reichweite von 1,15 Millionen Zuschauern blieb stabil. Doch nach 23 Uhr sah es auf ProSieben düster aus: „Dr. Rick & Dr. Nick“ erreichte nur 200.000 Zuschauer und fiel auf 4,3 Prozent Marktanteil. Dennoch blieb der Privatsender an der Spitze. Und die TV-Konkurrenz? Vox folgte mit „Fast & Furious: Hobbs & Shaw“ und einem soliden Marktanteil von 8,5 Prozent. Sat.1 konnte mit „The Floor“ immerhin 8,2 Prozent erzielen.

Kabel Eins feierte mit „Morlock Motors – Big Deals im Westerwald“ Erfolge. Die Dokusoap erreichte 7,4 Prozent und 800.000 Zuschauer. Auch RTLzwei punktete: „Reeperbahn privat“ erzielte 5,8 Prozent, klar über dem Schnitt.

Dank „GNTM“ wurde ProSieben Tagesmarktführer mit 9,0 Prozent. RTL landete mit nur 6,4 Prozent auf Platz vier. Das Feiertags-Programm kam nicht gut an, und das Ausscheiden der deutschen Fußballteams drückte allen Anschein nach zusätzlich auf die Quoten.