Am Tag nach „Undercover Boss“ macht eine Nachricht die Runde

Bereits seit dem Jahr 2011 erregt die RTL-Sendung „Undercover Boss“ immer wieder Aufmerksamkeit. Führungskräfte deutscher Großunternehmen können sich bei dem Format bewerben, um einen geheimen Blick hinter die Kulissen ihrer Firma zu werfen. Als Mitarbeiter verkleidet, übernehmen sie für eine Woche verschiedene Aufgaben, die für gewöhnlich ihre Angestellten ausführen.

Am Montag (14. Juli) traute sich der Chef einer großen Pizzakette diese Herausforderung zu. Nur wenige Stunden später herrscht dann Gewissheit.

„Undercover Boss“ feiert Erfolge

Alexander Tauer ist der Chef des Großunternehmens „Domino’s Pizza Deutschland“ und wagt sich in der aktuellen Folge an die Herausforderung als „Undercover Boss“. Der Unternehmer möchte seine Firma expandieren, jedoch mangelt es dafür an Personal. Verkleidet möchte sich der CEO jetzt besonders gut oder schlecht bewertete Filialen anschauen.

Als Pizzalieferant auf dem Fahrrad, Pizzabäcker, Maskottchen und Teighersteller gibt Tauer sein Bestes, um authentische Einblicke in den Alltag seiner Mitarbeiter zu bekommen. Besonders ein Einsatz auf dem E-Bike in eisiger Kälte bringt den CEO an seine Grenzen. Kurz nach den Dreharbeiten wird der 49-Jährige mit dem Verdacht auf Herzinfarkt in eine Klinik eingeliefert. Diagnostiziert wird beim Unternehmer dann eine ebenso lebensgefährlich Herzmuskelentzündung.

+++ Gerüchte um „Let’s Dance“-Aus – Christina Hänni reagiert deutlich +++

Doch einen Tag nach der Ausstrahlung hat der „Undercover Boss“ nun einen Grund zur Freude. Denn wie das Medienmagazin „DWDL“ berichtet, kam die neue Folge der Serie bestens bei den Zuschauern an. In letzter Zeit strahlte der Sender weniger Folgen der Sendung aus, nun dürfen sich Fans jedoch über zwei neue Episoden freuen. Und bereits die erste Folge rund um den „Domino’s“-Chef liefert gute Einschaltquoten.

1,6 Millionen Menschen schalteten am Montagabend ein und lieferten damit die höchste Reichweite seit dem Jahr 2022. Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen können sich die Quoten sehen lassen. Hier konnte ein Marktanteil von 11,9 Prozent erreicht werden, 464.000 schauten sich die Episode an. Damit nimmt „Undercover Boss“ den zweiten Platz in der Primetime ein. Den ersten Platz in dieser Zielgruppe belegt die ARD mit dem Film „Wunderschön“.

„Undercover Boss“ bietet für viele Geschäftsführer die Möglichkeit Prozesse in ihren Unternehmen zu optimieren. Und auch die Fernsehzuschauer scheinen sich von den Einsätzen der CEOs in ihren Unternehmen bestens unterhalten zu fühlen.