Neue Staffel „The Masked Singer“: ProSieben muss drei Dinge ändern

Wir schreiben das Jahr 2019. In einer Abendshow bei ProSieben stehen plötzlich riesige Wesen auf der Bühne. Sie singen mal mehr, mal weniger schön. Das rätselt gemeinsam, wer denn unter den imposant gestalteten Masken stecken könnte. „The Masked Singer“ war in Deutschland geboren, und mit der Sendung ein Hype.

Die Zuschauerzahlen explodierten förmlich. Und bei ProSieben wollte man immer mehr. Aus einer Staffel pro Jahr wurden schnell zwei. 2021 zeigte man sogar zu den zwei Staffeln im Frühjahr und Herbst noch ein Weihnachtsspecial.

„The Masked Singer“ geht in eine neue Staffel

Und so kam es, wie es manchmal eben kommt, das Interesse der Zuschauer ließ nach. Hatte die erste Staffel noch eine durchschnittliche Einschaltquote von 13,6 Prozent im Gesamtpublikum und 28,3 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, lagen die Quoten in der 11. Staffel bei 5,4 beziehungsweise 8,1 Prozent. Ein dramatischer Einbruch, der wohl auch damit zu tun hatte, dass sich die Zuschauerinnen und Zuschauer an der Sendung sattgesehen hatten.

Aufgeben will man das Format jedoch noch nicht. Beim Joyn-Presse-Event in Hamburg verkündete man, dass es auch im Herbst 2025 wieder eine neue Staffel „The Masked Singer“ geben wird. Unklar ist bislang noch die Zusammensetzung der Jury, auch ob Moderator Matthias Opdenhövel wieder am Start sein wird, ist noch nicht bestätigt worden.

Klar ist jedoch: Wenn „The Masked Singer“ wieder erfolgreich sein will, müssen sich drei Dinge ändern. Das sollte schon bei den Kostümen anfangen. Waren diese in der ersten Staffel noch cool und besonders, wirkten sie in den darauffolgenden Staffeln schon arg bemüht. Verzichtet auf so Späße wie Galax’Sis oder Elgonia, setzt einfach wieder auf Tierfiguren. Das ist süß, das ist niedlich, das kommt an.

Mischt die „The Masked Singer“-Jury neu

Mischt die Jury doch mal neu. Nicht falsch verstehen, Ruth Moschner oder auch Palina machen einen tollen Job, aber wie wäre es mal neuen Gesichtern bei „The Masked Singer“? Eine Nina Chuba vielleicht. Oder wenn wir ganz groß denken: Bill und Tom Kaulitz.

Wir brauchen große Stars unter den Kostümen. In den USA waren Weltstars wie Seal, Bella Thorne oder Vanessa Hudgens am Start. Da sollte in Deutschland auch mal ins oberste Regal gegriffen werden. Promis wie Helene Fischer oder auch Florian Silbereisen sind schon lange ganz weit vorne bei den Fan-Favoriten. Es muss einfach mehr kommen, damit „The Masked Singer“ wieder groß wird. Sonst könnte auch diese Staffel wieder im Quotensumpf versinken.